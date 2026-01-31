Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJAVLJENE PORUKE

Komunikacija s Epsteinom koštala ga posla: Slovački premijer Fico prihvatio ostavku svog savjetnika Lajčaka

Beograd: Posebni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se s predsjednikom Srbije
Foto: Amir Hamzagic
1/2
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
31.01.2026.
u 19:53

Lajčak, bivši ministar vanjskih poslova a sada i bivši savjetnik premijera, osudio je zločine pokojnog američkog financijaša Jeffreyja Epsteina, naglasivši da nije bio upoznat s razmjerima njegovih postupaka te da ne bi komunicirao s njim da je znao za to

Slovački premijer Robert Fico prihvatio je ostavku svog savjetnika Miroslava Lajčaka koji je odlučio odstupiti zbog komunikacije s pokojnim američkim financijašem i seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, izvijestio je TASR nakon što je Fico u subotu objavio odluku na društvenoj mreži. Prema riječima premijera, ostavkom na ovu dužnost Lajčak se pokazao kao sjajan diplomat.
"Odavno nisam vidio toliko licemjerja u kritikama koje dolaze sa svih strana. Pa, ako nema ništa ozbiljno, sve će poslužiti kada me napadaju, čak i ako to Miro Lajčak apsolutno odbacuje", kazao je Fico, dodajući da Lajčakovom ostavkom Slovačka gubi izvor iskustva u diplomaciji i vanjskoj politici.

Lajčak, bivši ministar vanjskih poslova a sada i bivši savjetnik premijera, osudio je zločine pokojnog američkog financijaša Jeffreyja Epsteina, naglasivši da nije bio upoznat s razmjerima njegovih postupaka te da ne bi komunicirao s njim da je znao za to, izvijestio je ranije TASR. Istodobno je izjavio da ne može potvrditi autentičnost objavljenih poruka, jer se ne sjeća takve komunikacije nakon toliko vremena, prema Lajčakovoj izjavi dostavljenoj TASR-u.

"Riječi i djela su dvije različite stvari. Međutim, kroz današnju prizmu, na pojedinačne postupke se gleda drugačije, pa čak i razgovor koji bi inače izgledao beznačajno sada se procjenjuje u drugom kontekstu", izjavio je Lajčak. Što se tiče objavljene komunikacije s Epsteinom, jasno je da je bila neformalna i bezbrižna, bez ikakve stvarne suštine, prema Lajčaku.

Međutim, tvrdi da mu nikada nisu ponuđene seksualne usluge i da nikada nije sudjelovao u takvim aktivnostima, niti je ikada bio svjedok takvog ponašanja ili znao bilo što o tome. Prema Lajčaku, u objavljenim porukama nema ničega što bi to uopće sugeriralo. "Spreman sam potvrditi ovu tvrdnju svim sredstvima. Kao profesionalni diplomat, nisam toliko naivan da bih počinio bilo kakva djela koja bi me mogla diskreditirati", izjavio je.

Lajčak kaže da je također svjestan da se sada koristi kao sredstvo za politički napad na Fica. U izjavi za TASR prije razgovora s premijerom o situaciji rekao je kako je spreman odstupiti. "Ne zato što sam učinio nešto kriminalno ili neetično u svojim postupcima, već ne želim da snosi političku štetu za nešto što nije povezano s njegovim odlukama", zaključio je Lajčak.

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak milijune novih stranica dokumenata vezanih uz slučaj Epstein. U dosad objavljenim dosjeima pojavilo se nekoliko istaknutih javnih osoba, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivšeg slovačkog ministra vanjskih poslova Lajčaka, čije se ime također pojavljuje u novim dokumentima u kojima se spominju mlade djevojke ili mogućnost komunikacije između Fica i krajnje desnog američkog političara Stevea Bannona. Epstein je počinio samoubojstvo u zatvoru u New Yorku 2019. godine. 
Tomašević o Thompsonu na dočeku rukometaša: 'Komuniciramo sa Savezom...'
Ključne riječi
Slovačka Epstein ostavka robert fico Miroslav Lajčak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!