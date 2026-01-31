Potresne snimke poziva hitnoj tijekom požara u švicarskom baru: 'Ljudi umiru. Nemaju više kože, nemaju više ništa'

Prošlo je mjesec dana od strašnog požara koji je izbio tijekom noći u švicarskom baru, a sada su se pojavili novi detalji vezani uz ovaj tragičan, smrtonosan događaj. BFMTV je došao u posjed telefonskih snimki poziva upućenih na broj 144, švicarske hitne medicinske službe, tijekom požara u baru Le Constellation u Crans-Montani. Riječ je o audio zapisima koji pokazuju razmjere katastrofe i očaj žrtava. Pozivi su došli od strane žrtava, a memorirani su i razgovori spasilaca na terenu, te obitelji koje su očajnički tražile svoje bližnje. Telefonski razgovori, minutu po minutu, opisuju tijek tragedije i pokazuju njezine razmjere.

Ukupno je u sat i pol vremena na broj 144 upućen 171 poziv. Prvi su zabilježeni oko jedan sat ujutro. 'Molim vas da dođete, hitno je u Constellationu', čuje se u jednom od prvih poziva, dok se u pozadini već čuju panični krici. 'Molim vas, to je Le Constellation u Crans-Montani gospođo, gori, ima ozlijeđenih', govori druga osoba u stanju potpune uznemirenosti. 'Treba poslati pomoć, ima previše ozlijeđenih!', viče na kraju.

LES ÉCLAIREURS - Incendie à Crans-Montana: les appels aux secours lors de la terrible soirée du Nouvel an pic.twitter.com/UuBHOnoKfi — BFM (@BFMTV) January 30, 2026

Do tri sata ujutro pozivi neprestano pristižu u centar hitne službe. U šoku, mnogi pokušavaju opisati tragediju koju proživljavaju.

'Zamalo sam umro u Constellationu. Mislim da sam opečen. Constellation je potpuno izgorio', rekao je jedan svjedok. 'Mislim da su mi prijatelji unutra poginuli… Puno je ljudi koji su zamalo umrli gospođo, zovite hitnu pomoć', dodaje potresena žrtva.

Nakon brojnih dojava prve hitne službe dolaze na mjesto događaja i suočavaju se s iznimno kritičnom situacijom. 'Na požaru sam u Crans-Montani', govori jedan od prvih spasilaca na terenu. 'Prva procjena: tri teško opečene osobe', dodao je.

Tijekom noći pozivi omogućuju centru 144 koordinaciju između ekipa na terenu i liječnika u bolnicama. Operaterka tako zove liječnika hitnog prijema kako bi ga obavijestila o stanju. 'Zovem da te upozorim da je došlo do eksplozije. Imam četiri smrtno stradale osobe i najmanje trideset ozlijeđenih', rekla je. 'Pokrećemo hitni plan', odgovara liječnik bez oklijevanja. Istodobno se pojačava broj poziva svjedoka i žrtava. Postupno svima postaje jasno koliko je požar razoran i koliko je teško ozlijeđenih. 'Treba poslati helikoptere. Ambulante su već tu, ali pošaljite još', traži jedan svjedok. 'Ljudi umiru. Nemaju više kože, nemaju više ništa', rekao je.

Uz ove potresne pozive dolaze i oni obitelji koje traže svoje bližnje. 'Izbio je požar. Naša kći je bila tamo, nemamo nikakve vijesti', stoji u jednom od poziva, a u centru vlada nemoć. 'Ne mogu vam reći gdje je vaša kći niti je li ondje', smireno je odgovorila operaterka. 'Koliko je ljudi pogođeno?', pita otac. 'Oko stotinu… Žao mi je, nemam više informacija', odgovara operaterka.

Podsjećamo, u požaru je poginulo 40 osoba, a još 116 ih je ozlijeđeno u Crans-Montani. Sve ove snimke, sadrže informacije koje su važne za istragu i priložene su istražnom spisu. Četiri osobe su trenutno pod istragom u ovom slučaju.