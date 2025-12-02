Naši Portali
LOŠE VIJESTI ZA UKRAJINU

Glavni tajnik NATO-a: Bez konsenzusa ne možemo primiti Ukrajinu u NATO

VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
02.12.2025.
u 16:58

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u utorak da je uvjeren da će američki napori za okončanje rata u Ukrajini uroditi plodom.

“Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uvjeren sam da će ti napori dovesti do mira u Europi”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

U Moskvi u utorak borave izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner i sastaju se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom  “Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede”, istaknuo je glavni tajnik, dodajući da  je dosta posla na napravljeno na “sigurnosnom jamstvima “ za Ukrajinu. Na pitanje o prvotnom američkom planu od 28 točaka u kojem se predviđa da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rutte je rekao da je za proširenje Saveza potreban konsenzus država članica, a “konsenzusa o Ukrajini sada nema”.

Rutte je rekao da su posljednjih mjeseci europski i kanadski saveznici osigurali milijarde dolara za kupnju američke opreme i naoružanja za Ukrajinu. “Očekujem da će saveznici najaviti nove doprinose narednih dana”, rekao je glavni tajnik. Prema inicijativi PURL (Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine), kojom saveznici iz NATO-a i drugi partneri financiraju i organiziraju nabavku američkog oružja, streljiva  i vojne opreme za Ukrajinu, treba osigurati jednu milijardu mjesečno. “Na dobrom smo putu, počeli smo u kolovozu s jednom milijardom mjesečno i do sada je osigurano četiri milijarde. Za sljedeću godinu trebamo također osigurati najmanje milijardu mjesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD-a”, rekao je Rutte.

Ministri vanjskih poslova država NATO-a razgovarat će u srijedu o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu te o jačanju obrambenih sposobnosti i odvraćanja. Neuobičajeno je što na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio. “Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti”, rekao je Rutte. “Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti", rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine. Umjesto Rubia, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamjenik  Christopher Landau.

Mir u Ukrajini Ukrajina NATO

DU
DugouhiDuško
17:25 02.12.2025.

Kako sad odjednom nema ulaska Ukrajine u Nato. Lično je on govorio da ulazi 100%.

