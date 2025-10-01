Naši Portali
Najnovije vijesti
UPALJENI METEOALARMI

Izvadite kapute: Stiže nam još jače zahlađenje, moguć i snijeg

Zavižan: Snijeg pao u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Večernji.hr
01.10.2025.
u 18:56

Za vikend se očekuje postupno smirivanje vjetra. Petak će donijeti još olujnu buru, ali s postupnim slabljenjem, dok će u subotu popodne prevladavati umjeren sjeverozapadnjak

Sutra se u većem dijelu Hrvatske očekuje vjetrovito i nestabilno vrijeme, a DHMZ je za pojedine regije izdao upozorenja zbog opasnog i izuzetno opasnog vremena. Za riječku, splitsku i dubrovčku regiju, Središnju Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić upaljen je alarm za opasno vrijeme, dok je za Velebitski kanal izdano upozorenje za izuzetno opasno vrijeme. Mjestimice se očekuju olujni i jaki olujni udari, a kasno navečer moguć je i orkanski vjetar. Najjači udari vjetra bit će između 35 i 100 čvorova, odnosno 65 do 185 km/h. 

Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji vjetar će biti glavni faktor u osjetu hladnoće, uz sunčane intervale. U Dalmaciji se očekuje postupno jačanje bure tijekom dana, uz sve valovitije more. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 12 do 15 °C, a u unutrašnjosti malo niže, dok će najviša dnevna temperatura biti između 15 i 20 °C, prognozira HRT

Foto: DHMZ

Na istoku Hrvatske i u središnjim krajevima prevladavat će djelomično sunčano i suho vrijeme, uz umjeren do jak sjeveroistočnjak koji će pojačavati osjet svježine. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 5 i 7 °C, dok će popodnevne vrijednosti biti oko 13 °C. U Gorskoj Hrvatskoj bit će najoblačnije, a ponegdje je moguća i mala količina kiše, dok se u najvišem gorju očekuje i snijeg. Najniža jutarnja temperatura u gorju bit će od 3 do 5 °C, a najviša oko 10 °C. 

Za vikend se očekuje postupno smirivanje vjetra. Petak će donijeti još olujnu buru, ali s postupnim slabljenjem, dok će u subotu popodne prevladavati umjeren sjeverozapadnjak. U nedjelju se očekuje prolazno jugo, uz mjestimičnu kišu, a lokalno je moguća i grmljavina. Temperature zraka postupno će rasti, no u unutrašnjosti su i dalje ispod prosjeka za ovo doba godine, a u subotu lokalno postoji mogućnost mraza.

niske temeprature zahlađenje snijeg nevrijeme vremenska prognoza

