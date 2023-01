Stigle prve reakcije HUP-a na mjere Vlade: 'Želimo nastaviti konstruktivan dijalog s Vladom. Ima najava novih cjenika '

Vlada poziva one koji su neopravdano povisili cijene da ih vrate na razinu od 31. prosinca, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. U protivnom najavio je snažnu vladinu intervenciju za one koji su to učinili u procesu zamjene kune eurom. Neka trgovačka društva iskoristila su konverziju kako bi neopravdano podizala cijene, za što ne postoji nikakav razlog ni opravdanje, budući da se ona obavlja bez naknade, rekao je Plenković. Svi resori će pojačati nadzor, a Ministarstvo gospodarstva da poduzme sve mjere kako bi prikupilo potpune i točne informacije o kretanju i praćenju cijena.

Pozdravljamo Vladinu odluku, kazao je Martin Evačić predsjednik Udruge trgovina pri HUP-u. "Želimo nastaviti konstruktivan dijalog s Vladom kako bi prevenirali inflatorne pritiske koji su vrlo jaki. Cijene hrane u Njemačkoj su rasle a nije bilo uvođenje eura, Hrvatska je negdje na sredini po rastu cijena hrane", kazao je.

"Može se dogoditi da je u trenutku bio prijelaz s akcijskih na redovne. Akcijske se mijenjaju na tjednoj razini, vi ste iz medija i mi se reklamiramo preko vas. Nije bilo generalnog dizanja cijena kod ozbiljnih poslovnih subjekata", dodao je.

"Cijene se ne moraju vraćati na 31. 12., kažem cijene su iste, ali ako inspekcija negdje zabilježi naravno da će taj trgovac morati mijenjati", dodao je.

"Mi pozivamo prerađivačku industriju i Vladu na razgovor tijekom prvog mjeseca kako bi smanjili inflatorne pritiske i zadržati cijene na normalnim razinama. Ima najava o novim cjenicima dobavljača", kazao je.

"Cijena na kraju dođe do trgovca i onda trgovac stavlja svoju maržu", rekao je i dodao da je marža primjerice pala.

"Ima najava novih cjenika, sada hoćemo li u dijalogu s dobavljačima i ministarstvima doći do dogovora, i da se to prolongira do trajanja ovih mjera Vlade vidjet ćemo", rekao je.