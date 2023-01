VLADA NAJAVILA AKCIJE

Mikulić: Rast cijena zabilježen u svim područjima, kazne idu do 26 450 eura

U trgovini smo zasigurno utvrdili da je cijena išla od 3 do 19 % gore - kazao je dodajući da su u uslužnim djelatnostima cijene 'otišle od 10 do 80 posto'. Poskupjelo je i kod ugostitelja od 1 do 10 posto. Rekao je kako se radilo o periodu od 2. siječnja do jučer navečer.