Starijem muškarcu pozlilo na Sniježnici, u akciju uključen helikopter HRZ-a

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružili su danas potporu akciji spašavanja na području Sniježnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nakon što je starijem muškarcu pozlilo tijekom boravka u planini.

Na zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja, helikopter HRZ-a prevezao je pet spašavatelja do helidroma na vrhu Sniježnice kako bi se unesrećenoj osobi što brže pružila pomoć. Let je započeo u 13.15 sati, a već pola sata kasnije muškarac je predan medicinskim djelatnicima na daljnje liječenje.

Akcija je još jednom pokazala važnost koordiniranog djelovanja hitnih službi te spremnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pružanje potpore civilnim institucijama u izvanrednim situacijama.