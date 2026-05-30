Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
UŽIVO PSG izjednačio preko Demblelea iz kaznenog udarca (1:1)
Čelnici PSG-a pripremili ogromne bonuse za sve igrače, ako osvoje Ligu prvaka: Evo koliko će zaraditi
VIDEO Ogromna tučnjava navijača Arsenala i PSG-a uoči finala LP: Letjele baklje i udarci, dim prekrio ulicu
Arsenal i PSG za naslov prvaka Europe: Evo gdje gledati finale Lige prvaka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HITNA AKCIJA U ZRAKU

Starijem muškarcu pozlilo na Sniježnici, u akciju uključen helikopter HRZ-a

Zagreb: Pokazna vježba povodom 75 godina postojanja HGSS-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
30.05.2026.
u 18:57

Let je započeo u 13.15 sati, a već pola sata kasnije muškarac je predan medicinskim djelatnicima na daljnje liječenje.

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružili su danas potporu akciji spašavanja na području Sniježnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nakon što je starijem muškarcu pozlilo tijekom boravka u planini.

Na zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja, helikopter HRZ-a prevezao je pet spašavatelja do helidroma na vrhu Sniježnice kako bi se unesrećenoj osobi što brže pružila pomoć. Let je započeo u 13.15 sati, a već pola sata kasnije muškarac je predan medicinskim djelatnicima na daljnje liječenje.

Akcija je još jednom pokazala važnost koordiniranog djelovanja hitnih službi te spremnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pružanje potpore civilnim institucijama u izvanrednim situacijama.
Ključne riječi
helikopter Dubrovačko-neretvanska županija HGSS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!