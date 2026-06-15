VIDEO U Kaliforniji se srušio američki bombarder B-52! Gusti crni dim vidio se kilometrima daleko

Bombarder B-52 Stratofortress američkih zračnih snaga srušio se u ponedjeljak nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u južnoj Kaliforniji, izvijestili su iz same baze. Nesreća se dogodila u 11.20 sati po lokalnom vremenu, a iznad mjesta pada ubrzo se uzdigao gusti crni dim koji se mogao vidjeti kilometrima daleko, javlja BBC.

Aftermath of U.S. Air Force B-52 Stratofortress crash at Edwards Air Force Base, California.

📹: FOX NEWS https://t.co/z2akYXYWvF pic.twitter.com/bG9nobPmMF — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 15, 2026

Iz baze zasad nisu objavili ima li ozlijeđenih, no potvrđeno je da su hitne službe odmah upućene na mjesto nesreće. 'Hitne službe odmah su upućene na mjesto nesreće i situacija je još uvijek u tijeku. Više informacija bit će objavljeno čim budu dostupne', priopćili su. Predstavnik baze Edwards odbio je dodatno komentirati okolnosti nesreće u razgovoru za BBC News.

Snimke iz zraka prikazuju spaljeni teren i dim koji se i dalje uzdizao s područja na kojem se zrakoplov srušio. U naknadnoj objavi na društvenoj mreži X iz baze su izvijestili da je pista zatvorena te da se svi dolazni zrakoplovi preusmjeravaju na druge lokacije. 'Zračna luka je zatvorena, a svi dolazni zrakoplovi preusmjeravaju se. Sve nekomercijalne posjetiteljske propusnice suspendirane su do daljnjega kako bi se baza mogla u potpunosti usredotočiti na hitne operacije', poručili su.

Boeingov B-52 Stratofortress jedan je od najprepoznatljivijih bombardera u povijesti američke vojske te je u aktivnoj službi još od 1950-ih godina. Među pripadnicima američkih zračnih snaga poznat je pod nadimkom 'BUFF', što je skraćenica za izraz 'Big Ugly Fat Fellow'. Riječ je o strateškom bombarderu dugog dometa koji je posljednjih mjeseci sudjelovao i u zračnim napadima na Iran tijekom najnovijeg američko-izraelskog rata. Zrakoplov može letjeti na visinama do 15.000 metara te nositi teret težak gotovo 32 tone, uključujući stotine konvencionalnih bombi i 32 nuklearne krstareće rakete. Zahvaljujući mogućnosti dopune goriva u zraku, njegov operativni doseg praktički je neograničen, zbog čega je tijekom Hladnog rata predstavljao važan dio američkog nuklearnog odvraćanja.

Posadu bombardera u pravilu čini pet članova - zapovjednik zrakoplova, pilot, radarski navigator, navigator i časnik za elektroničko ratovanje. Zračna baza Edwards nalazi se oko 160 kilometara sjeverno od Los Angelesa, u pustinji Mojave. Na nesreću je reagirala i republikanska kongresnica iz Michigana Lisa McClain, koja je na društvenoj mreži X poručila: 'Moje su molitve uz sve uključene u današnju nesreću bombardera B-52 u zračnoj bazi Edwards'. Zahvalila je i pripadnicima hitnih službi koji, kako je navela, 'upravo odgovaraju na situaciju'. 'Naši pripadnici oružanih snaga svakodnevno nose teret obrane ove države. Uz njih smo', napisala je McClain.