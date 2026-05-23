FOTO Pogledajte prvu zajedničku vojnu vježbu Srbije i NATO-a. Helikopteri, oklopna vozila i 600 vojnika
Oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga NATO-a iz Italije, Rumunjske i Turske sudjelovalo je na vojnom poligonu Borovac kod Bujanovca u taktičkoj pokaznoj vježbi u sklopu prve zajedničke vojne vježbe Srbije i NATO-a.
Vježbi su prisustvovali srpski ministar obrane Bratislav Gašić, načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a Kevin Hamilton, zapovjednik Združenog zapovjedništva NATO-a u Napulju admiral George Wikoff, kao i veleposlanici, vojni izaslanici i predstavnici Vojske Srbije.
Voditelj vježbe, zamjenik zapovjednika Treće brigade kopnene vojske pukovnik Branislav Stevanović, izjavio je kako je koncept prilagođen postrojbama namijenjenima za sudjelovanje u mirovnim misijama te da je provedba zadataka zahtijevala visok stupanj obučenosti i spremnosti.
"Sudionici su pokazali visok nivo osposobljenosti za izvršenje širokog spektra zadataka u skladu s deklariranim sposobnostima. Svi sudionici su zajedno, uz visok profesionalizam i osposobljenost, izvršavali kompleksne zadatke i ispunili sve zadane ciljeve vježbe", rekao je Stevanović.
"Želim pohvaliti sve sudionike za njihov naporan rad, profesionalizam i posvećenost odličnim rezultatima. Ovakve zajedničke vježbe pomažu izgradnji sposobnosti između Srbije i NATO-a jer doprinose stabilnosti u regiji. NATO i dalje namjerava unapređivati suradnju sa Srbijom uz puno poštovanje njezine vojne neutralnosti", rekao je Hamilton.
Vježba je provedena temeljem zaključka Vlade Srbije i dio je suradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir, uz naglašavanje vojne neutralnosti Srbije te cilja očuvanja mira i stabilnosti u regiji.