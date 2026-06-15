Procurio ispit iz hrvatskog jezika! NCVVO pokrenuo istragu, otkriveno što će biti s ovim dijelom mature

Prvi dan državne mature, tijekom kojeg je više od 28 tisuća maturanata pisalo prvi dio ispita iz hrvatskog jezika, obilježila je i jedna nezgodna situacija. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije dijelova ispita, zbog čega je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokrenuo provjeru okolnosti pod kojima su snimke nastale.

Kako je potvrdio ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, fotografije su se pojavile oko podneva, odnosno znatno nakon početka pisanja ispita. 'Tijekom današnjeg dana, ali dobrano nakon početka pisanja ispita pojavile su se skenovi, a time i nama dojave o snimanju dijelova ispita iz hrvatskog jezika. Centar je poduzeo određene korake kako bismo utvrdili identitet mobitela s kojeg su skenovi došli. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo', rekao je Filipović za HRT.

Naglasio je kako incident neće utjecati na rezultate većine pristupnika te da nema razloga za zabrinutost među maturantima. 'Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno Pravilniku o pisanju ispita državne mature, ispit će biti poništen za dionike snimanja ispita', dodao je ravnatelj NCVVO-a.

Prema pravilima državne mature, tijekom pisanja ispita na klupi se smiju nalaziti samo pribor za pisanje i voda, dok se mobiteli, pametni satovi i ostale osobne stvari moraju odložiti na posebno mjesto u učionici. 'Sva nedopuštena sredstva, mobiteli, pametni satovi i slično, ali općenito i torbice stavljaju se na izdvojeno mjesto u samoj učionici', podsjetila je ravnateljica Prve gimnazije Zagreb Dunja Marušić Brezetić.

U utorak maturante očekuje drugi dio ispita iz hrvatskog jezika, odnosno pisanje eseja. Nakon hrvatskog jezika, maturante u petak očekuje ispit iz engleskog jezika, dok je matematika na rasporedu 25. lipnja. Državnu maturu u redovitom roku ove je godine prijavilo ukupno 30.703 pristupnika.