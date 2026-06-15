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Oglasili se vlasnici katamarana: Duboko smo potreseni tragedijom, posvećeni smo pružanju pomoći sudionicima nesreće

Split: Putnički katamaran "Krilo Eclipse" koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći s jedrilicom
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
15.06.2026.
u 15:10

Više informacija, poručuju, objavit će nakon što nadležne institucije dovrše svoj posao.

U nedjelju je u akvatoriju Splitskih vrata došlo do teške pomorske nesreće u kojoj su se sudarili putnički katamaran i jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom. U tragediji su život izgubile četiri osobe, a istraga o okolnostima nesreće je u tijeku. Iz tvrtke Kapetan Luka Krilo d.o.o., čiji je katamaran sudjelovao u nesreći, poručili su kako su duboko potreseni tragedijom te su izrazili sućut obiteljima, rodbini i prijateljima stradalih.

Navode da uprava i zaposlenici od prvog trenutka surađuju s nadležnim tijelima kako bi se što prije utvrdile sve okolnosti nesreće. Dodali su i da pružaju potporu članovima posade katamarana te ostalim sudionicima nesreće. Budući da je istraga u tijeku, iz tvrtke ističu kako zasad ne mogu komentirati detalje ni nagađati o uzrocima. Više informacija, poručuju, objavit će nakon što nadležne institucije dovrše svoj posao.

"Poštovani, duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće. S obzirom na to da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući ćemo ih način podijeliti s javnošću."
Ključne riječi
Krilo d.o.o. katamaran Split

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