ANKETA Svi ga dijele! Kako vam se sviđa Malkovichev spot za Hrvatsku?

Novi promotivni film hrvatskog turizma 'CROATIA – I hear it's beautiful' izazvao je brojne reakcije. Spot, koji je premijerno prikazan na događanju u Alexandriji u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, odmaknuo se od klasičnih turističkih reklama i ponudio nešto posve drugačije.

Glavnu ulogu u filmu ima slavni holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich, koji tumači samoga sebe - svjetski poznatu zvijezdu pomalo ciničnog karaktera, uvjerenu da sudjeluje u projektu koji je unaprijed osuđen na neuspjeh. Dok kroz niz upečatljivih kadrova upoznaje hrvatske ljepote, Malkovich ne skriva nezadovoljstvo te cijelu priču u više navrata opisuje kao 'katastrofalni filmski promašaj'.

Spot, koji potpisuje višestruko nagrađivani redatelj Pete Radovich, također hrvatskih korijena, posebno se izdvaja humorističnim pristupom i poigravanjem s javnom slikom glumca kojeg mnogi doživljavaju kao ozbiljnog i pomalo mrzovoljnog intelektualca. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dolazi kada ga dvije mještanke prepoznaju kao 'onog holivudskog glumca', dok završnica donosi i njegov svojevrsni zaokret te priznanje koje zaokružuje cijelu priču. Zanima nas i vaše mišljenje.