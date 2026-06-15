Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Španjolska igra protiv debitanta na SP-u i veliki je favorit
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPISUJE GA PETE RADOVICH

ANKETA Svi ga dijele! Kako vam se sviđa Malkovichev spot za Hrvatsku?

screenshot/Yotube
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.06.2026.
u 19:41

Spot, koji potpisuje višestruko nagrađivani redatelj Pete Radovich, također hrvatskih korijena, posebno se izdvaja humorističnim pristupom i poigravanjem s javnom slikom glumca kojeg mnogi doživljavaju kao ozbiljnog i pomalo mrzovoljnog intelektualca

Novi promotivni film hrvatskog turizma 'CROATIA – I hear it's beautiful' izazvao je brojne reakcije. Spot, koji je premijerno prikazan na događanju u Alexandriji u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, odmaknuo se od klasičnih turističkih reklama i ponudio nešto posve drugačije.

Glavnu ulogu u filmu ima slavni holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich, koji tumači samoga sebe - svjetski poznatu zvijezdu pomalo ciničnog karaktera, uvjerenu da sudjeluje u projektu koji je unaprijed osuđen na neuspjeh. Dok kroz niz upečatljivih kadrova upoznaje hrvatske ljepote, Malkovich ne skriva nezadovoljstvo te cijelu priču u više navrata opisuje kao 'katastrofalni filmski promašaj'.

Spot, koji potpisuje višestruko nagrađivani redatelj Pete Radovich, također hrvatskih korijena, posebno se izdvaja humorističnim pristupom i poigravanjem s javnom slikom glumca kojeg mnogi doživljavaju kao ozbiljnog i pomalo mrzovoljnog intelektualca. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dolazi kada ga dvije mještanke prepoznaju kao 'onog holivudskog glumca', dok završnica donosi i njegov svojevrsni zaokret te priznanje koje zaokružuje cijelu priču. Zanima nas i vaše mišljenje.

Ključne riječi
John Malkovich Hrvatski turizam spot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!