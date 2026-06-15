Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četvero mrtvih u tragediji kod Splita, "vatreni" lete u Dallas

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
'Gladijatori' u Bijeloj kući
FOTO Teško je i opisati što je Trump napravio za svoj 80. rođendan: Pogledajte fotografije sami
2
NEVJEROJATNA SLIČNOST
FOTO Evo kako izgleda zgodna sestra Doris Pinčić. Kao blizanke su, a jedna stvar ih bitno razlikuje
21
na Instagramu
FOTO Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: 'Sebi sam puno draža!'
Preko 9000 sudionica