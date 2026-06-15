Bulj ispred garaža Prometa Sinj ponudio otkup tvrtke pa iznio teške optužbe: 'Javna usluga prijevoza je uništena'

Nakon istupa vlasnika tvrtke Promet Sinj Mate Jujnovića, koji je prozvao sinjskog gradonačelnika Mira Bulja zbog tvrdnji o starosti i tehničkoj neispravnosti autobusa, Bulj je jutros održao konferenciju za medije na ulazu u garaže navedene tvrtke. Sinjski gradonačelnik tom je prilikom oštro kritizirao način na koji se, prema njegovim riječima, godinama upravlja sustavom javnog prijevoza u Sinju i Cetinskoj krajini. Ustvrdio je da su posljedice takvog modela najviše osjetili građani koji svakodnevno ovise o autobusnim linijama.

„Tvrdim odgovorno da se radi o najvećem kriminalu koji se dogodio na području Grada Sinja i Cetinske krajine. Javna usluga prijevoza je uništena, a institucije Republike Hrvatske godinama ne reagiraju“, kazao je Bulj, istaknuvši kako odgovornost vidi i na razini državnih tijela i nadležnih institucija. Bulj je poručio kako Grad Sinj, prema njegovim riječima, ima spreman odgovor na aktualnu situaciju. Javno je iznio ponudu za preuzimanje tvrtke Promet Sinj, naglašavajući da bi time javni prijevoz ponovno bio stavljen u funkciju građana.

„U ime Grada Sinja spreman sam odmah otkupiti Promet Sinj u cijelosti, uz uračunate kamate i inflaciju. Platit ćemo točno onoliko koliko je plaćeno za Autoprijevoz, a nije plaćeno ništa. Naš cilj je vratiti javni prijevoz u ruke građana i osigurati sigurnu i kvalitetnu uslugu“, poručio je Bulj. Posebno se osvrnuo i na stanje autobusnog kolodvora u Sinju. Podsjetio je kako je riječ o prostoru koji je, prema njegovu tumačenju, izgrađen kao javna komunalna infrastruktura od općeg interesa. Dodao je da se na takvom prostoru ne bi smjele obavljati djelatnosti koje nisu povezane s javnim prijevozom.

“Kolodvor je izgrađen kao javni prostor, za javnu uslugu prijevoza i činjenica je da stanica za tehnički pregled vozila ne može biti sastavni dio autobusnog kolodvora. To je protivno i prostornim planovima, ali očito Mate Jujnović može sve. I ne samo to, nego se poziva da njegove autobuse pregledava Centar za vozila Hrvatske, koji je gora kriminalna organizacija nego što je Jujnović, jer mu pogoduje, a Jujnović sve svoje prostore njima iznajmljuje, kao i ovaj u Sinju. Mate Jujnović je apsolutni nezakoniti vladar našeg kolodvora, čiju je polovicu otuđio. Naš kolodvor, koji je bio vrlo bitan javni komunalni prostor, on je nama oduzeo. Prostor kolodvora više nije kolodvor, nego je postao stanica za tehnički pregled, što je protuzakonito. Skijaški savez i ovo što se događa u sportu je Majka Isusova prema Mati Jujnoviću i domaćim izdajnicima i svima koji ga podržavaju“, odgovorio je Bulj.

Gradonačelnik Sinja naveo je kako se tom temom bavi već godinama, još iz razdoblja kada je bio gradski vijećnik, a potom i saborski zastupnik. Kazao je da je u više navrata podnosio kaznene prijave te upozoravao nadležne institucije na probleme u sustavu javnog prijevoza. „O ovom pitanju govorio sam i u Hrvatskom saboru, ali konkretnih rješenja i reakcija nadležnih tijela i dalje nema. Građani svakodnevno trpe posljedice lošeg sustava, od kašnjenja i nesigurnosti u prometu do neadekvatnih uvjeta prijevoza. A znate li tko stoji iza Mate Jujnovića? Iza njega stoji Ministarstvo financija, jer on nije ispunio ugovorne obveze o obaveznom restrukturiranju i konsolidaciji, kao i svi ministri prometa, do današnjeg Olega Butkovića koji očito ne želi reagirati, a upoznat je sa svime. Kada sam postao gradski vijećnik podigao sam kaznenu prijavu, u nekoliko navrata sam i bio kod Bajića koji je tada bio državni odvjetnik i tada se krenulo u postupke. Rečeno je da je to ogroman kriminal, da će se doći do rezultata, međutim jedini je rezultat da se Mate Jujnović smije cijelom hrvatskom narodu u lice, izruguje se na nacionalnim televizijama s narodom Sinja i Cetinske krajine, dok autobusi svakodnevno gore, prokišnjavaju, ljudi kasne na posao. Ni DORH, ni nadležna inspekcija, ni nadležna ministarstva, ni Županija koja je dala dopusnice, apsolutno ništa ne rade”, zaključio je gradonačelnik Bulj.

Iz Grada Sinja poručeno je kako će i dalje poduzimati korake kojima, kako ističu, žele zaštititi javni interes te osigurati dostupniji, sigurniji i kvalitetniji javni prijevoz za stanovnike Sinja i cijele Cetinske krajine.