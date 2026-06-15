Raspisan natječaj za novinarsku nagradu Tomašević-Bešker, ovo su svi detalji

Talijanski institut za kulturu i Veleposlanstvo Italije u Zagrebu raspisali su natječaj za treće izdanje novinarske nagrade 'Tomašević-Bešker', napravljene u čast dvojice istaknutih novinara i dugogodišnjih dopisnika hrvatskih medija iz Italije, Silvija Tomaševića i Inoslava Beškera.

Nagrada se dodjeljuje za najbolje novinarske radove koji obrađuju teme vezane uz Italiju i hrvatsko-talijanske odnose, a obuhvaćaju različita područja poput politike, društva, gospodarstva, kulture, sporta, prava manjina, znanosti i prava. Pravo sudjelovanja imaju radovi objavljeni u medijima registriranima u Hrvatskoj.

Natječaj je otvoren u dvije kategorije. Prva se odnosi na najbolji članak objavljen u dnevnim novinama, tjednicima, portalima i tiskanim izdanjima, dok je druga namijenjena najboljem audiovizualnom prilogu, odnosno multimedijskim radovima poput video i audio reportaža te podcasta.

Uz priznanje, pobjednici u svakoj kategoriji osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 1.000 eura. O dobitnicima će odlučivati povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Talijanskog instituta za kulturu, vodećih hrvatskih medija i Hrvatskog novinarskog društva, a njihova imena bit će objavljena najkasnije do 30. listopada 2026. godine na mrežnim stranicama Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu.

Na natječaj se mogu prijaviti članci i multimedijski sadržaji objavljeni ili emitirani u razdoblju od 1. rujna 2025. do 1. rujna 2026. godine. Prijavu mogu podnijeti sami autori ili medijske kuće s kojima surađuju, a dopušteno je prijaviti najviše pet radova istog autora. Uz prijavljeni rad potrebno je priložiti i kratki profesionalni životopis. Prijave se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu editoria.iiczagabria@esteri.it, uz naznaku 'Natječaj – Nagrada Tomašević-Bešker', a rok za prijavu je 2. listopada 2026. godine.

Ako je radove potrebno dostaviti na fizičkom mediju poput CD-a, DVD-a ili USB memorije, materijali se mogu poslati na adresu Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu, Preobraženska 4, 10000 Zagreb, također s naznakom 'Natječaj – Nagrada Tomašević-Bešker'. U tom slučaju valjanim će se smatrati datum poštanskog žiga, a prijave se zaprimaju od dana objave natječaja do zaključno 2. listopada 2026. godine.