FOTO Ovo su heroji koji su spasili život dječaku: Uručene su im medalje

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se u četvrtak poslijepodne na Jarunu počeo gušiti trešnjom. Incident se dogodio dok je vojni medicinski tim pripremao vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 uoči programa obilježavanja Dana Hrvatske vojske.

Prema priopćenju MORH-a, vojni medicinari odmah su priskočili u pomoć nakon što ih je prolaznik upozorio na dječaka u životnoj opasnosti. “Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali“, rekla je časnička namjesnica Maja Herceg.

Tim koji su činili bojnica Milijana Danilović, satnica Marija Vrljičak, satnik Domagoj Krušelj Posavec i časnička namjesnica Maja Herceg pružio je hitnu pomoć te uklonio strano tijelo iz dišnog puta djeteta. “Ovo je bila izvanredna situacija u kojoj smo se zatekli na vrijeme kako bi urgentno reagirali i doslovno spasili život. Dogodila se situacija da je petogodišnje dijete aspiriralo strano tijelo – trešnju. Mi smo pristupili prema protokolu, smirili smo baku koja je bila u pratnji dječaka i na licu mjesta izvadili smo strano tijelo i predali pacijenta hitnoj medicinskoj pomoći na daljnje zbrinjavanje“, rekla je.

Ključnu intervenciju izvela je satnica Marija Vrljičak, koja je primijenila postupke za zbrinjavanje akutne opstrukcije dišnih putova kod djece. “Bila nam je čast da smo mogli biti u blizini i pomoći djetetu“, rekla je satnica Vrljičak.

Sudionici intervencije istaknuli su da ih je vodio osjećaj odgovornosti i profesionalne dužnosti. “U tom trenutku nismo razmišljali što imamo od opreme, nego samo da pomognemo. Ovo nije samo posao, ovo je poziv“, poručila je Maja Herceg.

Zbog pravodobne reakcije ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera OSRH-a Tihomir Kundid uručit će članovima tima Medalju za pomoć institucijama civilne vlasti. Priznanje se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svojim znanjem i vještinama pridonose zaštiti i spašavanju života građana. Svečanost će se održati na Jarunu u sklopu obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.