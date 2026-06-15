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VELIKE PROMJENE

ANKETA Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina?

Facebook slavi ro?endan
Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Autori: Robert Jurišić, Hina
15.06.2026.
u 17:01

Velika Britanija će koristiti model sličan onom u Australiji koja je zabranu uvela prošlog prosinca

Britanski premijer Keir Starmer je u ponedjeljak rekao da će zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina te uvesti ograničenja na platformama za videoigre i live streaming, odnosno prijenos uživo. Velike promjene će "djeci vratiti njihovo djetinjstvo", kazao je Starmer predstavljajući mjere protiv platforma poput Snapchata, TikToka i Instagrama, ali i platformi za videoigre koje dozvoljavaju strancima da komuniciraju s djecom.

"Jasno mi je da je potpuna zabrana ispravan odabir", rekao je na tiskovnoj konferenciji. "To će učiniti ogromnu razliku, učinit će da naša djeca budu sigurnija, da budu sretnija. To će ima pružiti više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju, više prilika", dodao je.

Treba li zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina?

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Velika Britanija će koristiti model sličan onom u Australiji koja je zabranu uvela prošlog prosinca, kazala je vlada. Mjera će se odnositi na platforme poput YouTubea, Facebooka i X-a, ali komunikacijski servisi kao što su WhatsApp i Signal neće biti uključeni u zabranu. Britanija će također uvesti blokade štetnih funkcija poput live streaminga i komunikacije sa strancima za djecu mlađu od 16 godina.

I Norveška je jedna od zemalja koje planiraju društvene mreže ograničiti na one starije od 16 godina. Prijedlog bi trebao biti predstavljen u parlamentu kasnije ove godine. Indonezija je u ožujku ove godine krenula sa zabranom društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

U studenom 2025. godine hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan kazala je na predstavljanju Izvješća o zaštiti maloljetnika na internetu u Zagrebu glavna preporuka Izvješća o zaštiti maloljetnika na internetu ograničenje dobi korisnika društvenih mreža, a moguće i ChatGPT-a na 13 godina dok bi djeca u dobi od 13 do 16 godina njih koristila samo uz pristanak roditelja. U Hrvatskoj su se objavljivale i peticije za zabranu pristupa djeci mlađoj od 16 godina. Što vi mislite o ovakvim zabranama? Recite nam u anketi.
Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Ključne riječi
zabrana društvene mreže

Komentara 11

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DI
dino60
18:00 15.06.2026.

Svima!

PA
pan-am
17:32 15.06.2026.

Bolje roditeljima ,imat će više učinka !

DU
Deleted user
17:21 15.06.2026.

Veći efekt bi bio da se roditeljima zabrane društvene mreže do djetetove 16. godine. Izađite malo po parkovima pa pogledajte majke. Pola ih je na Instagramu i Whatsappu umjesto da paze na svoju djecu. Očevi vise pred televizijom i playstationom po cijele dane. Uopće nije čudno da su nam djeca sve tupavija.

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