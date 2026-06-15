ANKETA Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina?

Britanski premijer Keir Starmer je u ponedjeljak rekao da će zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina te uvesti ograničenja na platformama za videoigre i live streaming, odnosno prijenos uživo. Velike promjene će "djeci vratiti njihovo djetinjstvo", kazao je Starmer predstavljajući mjere protiv platforma poput Snapchata, TikToka i Instagrama, ali i platformi za videoigre koje dozvoljavaju strancima da komuniciraju s djecom.

"Jasno mi je da je potpuna zabrana ispravan odabir", rekao je na tiskovnoj konferenciji. "To će učiniti ogromnu razliku, učinit će da naša djeca budu sigurnija, da budu sretnija. To će ima pružiti više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju, više prilika", dodao je.

Velika Britanija će koristiti model sličan onom u Australiji koja je zabranu uvela prošlog prosinca, kazala je vlada. Mjera će se odnositi na platforme poput YouTubea, Facebooka i X-a, ali komunikacijski servisi kao što su WhatsApp i Signal neće biti uključeni u zabranu. Britanija će također uvesti blokade štetnih funkcija poput live streaminga i komunikacije sa strancima za djecu mlađu od 16 godina.

I Norveška je jedna od zemalja koje planiraju društvene mreže ograničiti na one starije od 16 godina. Prijedlog bi trebao biti predstavljen u parlamentu kasnije ove godine. Indonezija je u ožujku ove godine krenula sa zabranom društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

U studenom 2025. godine hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan kazala je na predstavljanju Izvješća o zaštiti maloljetnika na internetu u Zagrebu glavna preporuka Izvješća o zaštiti maloljetnika na internetu ograničenje dobi korisnika društvenih mreža, a moguće i ChatGPT-a na 13 godina dok bi djeca u dobi od 13 do 16 godina njih koristila samo uz pristanak roditelja. U Hrvatskoj su se objavljivale i peticije za zabranu pristupa djeci mlađoj od 16 godina. Što vi mislite o ovakvim zabranama? Recite nam u anketi.