Stan u Zagrebu od 11 kvadrata zapalio društvene mreže: 'Uselila sam se i isti dan iselila'

Da se u Hrvatskoj uistinu svašta iznajmljuje uvjerili smo se već mnogo puta, a jedan oglas iz Zagreba ponovno je to dokazao.

Na Redditu se, naime, raspravlja o oglasu za garsonijeru koji je objavljen na Njuškalu.

Riječ je o stančiću od 11 kvadrata u Donjem gradu u Zagrebu, točnije Laginjinoj ulici.

Cijena mjesečnog najma iznosi 280 eura, odnosno 2.108 kuna, a iznajmljuje se, kako piše u oglasu, isključivo jednoj osobi na period od 12 mjeseci.

- Stan ima sveukupnu površinu 11 metara četvornih (jedna sobica) i nalazi se u suterenu zgrade. Opremljen je kaučem s madracem za spavanje, perilicom rublja, pločom za kuhanje, pećnicom, napom, mini hladnjakom, ormarima. Grijanje je na struju te trošak grijanja ovisi o tome koliko najmoprimac grije i potroši (postoji strujno brojilo i plaća se stvarna potrošnja). Režije se plaćaju posebno i nisu uključene u cijenu najamnine. Obavezan polog u visini jedne mjesečne najamnine - piše u oglasu.

Posebno neobičan dio stana je kupaonica koja je minijaturna te izgleda kao tuš kabina u kojoj se nalazi wc školjka.

Na Redditu se javila i jedna djevojka koja je trebala živjeti u tom stanu.

- Ja sam trebala biti u tom stanu, tj. uselila sam se i isti dan iselila. Bila sam u njegovom drugom stanu jedan mjesec, ali sam bila s cimericom pa je bilo ok. Kasnije nisam planirala tamo ostati pa mi je ponudio ovaj da budem sama u njemu, a on kao tu i tamo prespava kad treba nešto obaviti. I bila sam glupa i naivna pa sam uzela jer lik je iz Dubrovnika, dođe tu sam kad treba nešto u Zagrebu obaviti. I kad sam uselila taj dan je on ostao prespavati, ja sam se naravno zaključala preko noći u sobu, idući dan on meni što se ja zaključavam i zašto mu ne vjerujem, onda mi se počeo upucavati, postavljati neugodna pitanja i na kraju mi nuditi i seks. Otišla sam van jer bih se rasplakala da sam još ostala s njim, ispričala sam sve mami i frendici. Kad sam se vratila u stan me opet gnjavio, govorio da mi on ne bi ništa nažao učinio, nisam mogla slušati više i nazvala svoje da dođu po mene. Kasnije je mojoj mami rekao da sam ja sve izmislila i da vjerojatno imam neke traume od prije - napisala je djevojka.