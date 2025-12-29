VIDEO Širi se snimka Lukašenka koji pada na hokejaškoj utakmici: Što se dogodilo?

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko 27. prosinca igrao je hokej. Naime, njegova momčad odigrala je hokejašku utakmicu s protivnicima iz Brestske regije. Društvenim mrežama kruži video na kojem se vidi kako jedan od igrača predsjedničke momčadi tijekom utakmice slučajno srušio Lukašenka na tlo.

Lukashenko spectacular fall on the ice — like a sack of potatoes 🤣



The ageing hockey player lost his balance, dropped his stick, fell on his back and managed to get up only with the help of another player — who had a unique chance to give Belarusians a perfect New Year’s gift. pic.twitter.com/d9oeuZdseA — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

U ekskluzivnom komentaru za RT TV kanal rekao je kako se osjeća nakon pada, doznaje BelTA. "Samo tipična radna situacija: ojačaj svoje kako bi drugi dvaput razmislili. Sve je dobro. Osjećam se dobro, osim istegnutog leđnog mišića. Spremam se za sljedeću utakmicu", rekao je Lukašenko.