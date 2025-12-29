Naši Portali
'TIPIČNA RADNA SITUACIJA'

VIDEO Širi se snimka Lukašenka koji pada na hokejaškoj utakmici: Što se dogodilo?

Lukašenko
Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.12.2025.
u 07:14

Društvenim mrežama kruži video na kojem se vidi kako jedan od igrača predsjedničke momčadi tijekom utakmice slučajno srušio Lukašenka na tlo

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko 27. prosinca igrao je hokej. Naime, njegova momčad odigrala je hokejašku utakmicu s protivnicima iz Brestske regije. Društvenim mrežama kruži video na kojem se vidi kako jedan od igrača predsjedničke momčadi tijekom utakmice slučajno srušio Lukašenka na tlo.

U ekskluzivnom komentaru za RT TV kanal rekao je kako se osjeća nakon pada, doznaje BelTA. "Samo tipična radna situacija: ojačaj svoje kako bi drugi dvaput razmislili. Sve je dobro. Osjećam se dobro, osim istegnutog leđnog mišića. Spremam se za sljedeću utakmicu", rekao je Lukašenko. 

Stiže 'sibirski ugriz' za Novu godinu: Kakvo nas vrijeme čeka u najluđoj noći, temperature idu i do -12
Ključne riječi
Bjelorusija Aleksandar Lukašenko

Komentara 5

Pogledaj Sve
PO
poluprovokator
08:38 29.12.2025.

Srušio ga je njegov igrač Jaromir Jagr sa brojem 68. Sam je odabrao taj broj dresa jer je 1968 SSSR napravila invaziju na Čehoslovačku.

DM
D'Mich
08:47 29.12.2025.

Diktatori su nenadmašni u svakom sportu. Nitko ih ne može pobijediti.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
07:52 29.12.2025.

Šteta što nije slomio vrat. Drugi put se moraju malo bolje potruditi.

