SNJEŽNI KAOS

FOTO/VIDEO Snijeg progutao cijela sela u Italiji: Ljudi kopaju tunele do kuća i automobila

Foto: Screenshot/Facebook/X
Autor
Lorena Posavec
28.12.2025.
u 16:04

Posebno je pogođeno skijalište Prato Nevoso, smješteno na 1.480 metara nadmorske visine i posljednjih je dana potpuno nestalo pod snijegom

Snježna oluja potpuno je paralizirala regiju Primorskih Alpa u talijanskom Pijemontu. Na društvenim mrežama objavljene su brojne fotografije i snimke kuća potpuno prekrivenih snijegom, a postoje i izvješća o blokiranim cestama i opasnosti od lavina. Na nekim mjestima palo je i do metar i pol snijega u 24 sata, a ukupna dubina snijega na višim mjestima dosezala je i do 3 metra, piše slobodenpecat.mk. Automobili parkirani ispred kuća bili su potpuno zatrpani, pa ih mještani nisu mogli identificirati bez kopanja.

Mnogi stanovnici iskopali su tunele kroz snijeg do svojih domova, izvijestili su lokalni mediji. Nema izvješća o žrtvama, a slike ogromnih snježnih nanosa preplavile su medije. Posebno je pogođeno skijalište Prato Nevoso, smješteno na 1.480 metara nadmorske visine i posljednjih je dana potpuno nestalo pod snijegom. Obilne snježne padaline traju već više od 48 sati. Ceste u blizini Prato Nevosa su i dalje blokirane.

Ključne riječi
snijeg Pijemont Italija

