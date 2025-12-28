FOTO/VIDEO Snijeg progutao cijela sela u Italiji: Ljudi kopaju tunele do kuća i automobila

Snježna oluja potpuno je paralizirala regiju Primorskih Alpa u talijanskom Pijemontu. Na društvenim mrežama objavljene su brojne fotografije i snimke kuća potpuno prekrivenih snijegom, a postoje i izvješća o blokiranim cestama i opasnosti od lavina. Na nekim mjestima palo je i do metar i pol snijega u 24 sata, a ukupna dubina snijega na višim mjestima dosezala je i do 3 metra, piše slobodenpecat.mk. Automobili parkirani ispred kuća bili su potpuno zatrpani, pa ih mještani nisu mogli identificirati bez kopanja.

A Prato Nevoso dopo le nevicata degli ultimi giorni gli accumuli sono ormai importanti e il paesaggio appare completamente imbiancato. Nel video dell'utente @marco_adornato , abbastanza esplicativo, si può vedere la quantità di neve caduta a Natale.#cronaca #neve #cuneo pic.twitter.com/6Zp69keApg — La Stampa (@LaStampa) December 26, 2025

Mnogi stanovnici iskopali su tunele kroz snijeg do svojih domova, izvijestili su lokalni mediji. Nema izvješća o žrtvama, a slike ogromnih snježnih nanosa preplavile su medije. Posebno je pogođeno skijalište Prato Nevoso, smješteno na 1.480 metara nadmorske visine i posljednjih je dana potpuno nestalo pod snijegom. Obilne snježne padaline traju već više od 48 sati. Ceste u blizini Prato Nevosa su i dalje blokirane.

Record Snow Apocalypse Hits Italian Alps: Over 2 Meters Blanket Prato Nevoso for Epic Christmas Whiteout! ❄️



The western Italian Alps especially in Piemonte like Prato Nevoso and Limone Piemonte, and parts of Valle d'Aosta got hit by a massive snowstorm around Christmas 2025.… pic.twitter.com/VIQvGPJHqj — reducecryptotax (@Reducecryptotax) December 26, 2025