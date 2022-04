Srpski mediji poludjeli zbog Putinova poteza, optužili ga za izdaju. Čeka se Vučićeva izjava

Ruski predsjednik Vladimir Putin u svojem je razgovoru s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom kao presedan za priznanje Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR) naveo Kosovo, što su srpski mediji ''dočekali na nož'' te je najavljeno izvanredno obraćanje Aleksandra Vučića.

Vučić će se obratiti građanima ili u petak ili u subotu, a jedna od tema bit će i Putinov ''presedan'' za priznanje samoodmetnutih separatističkih republika, doznaje Blic. Savezništvo Rusije i Srbije nije tajna, a ovaj Putinov potez završio je na naslovnicama srpskih medija, u kojima se jasno vidi šokiranost i bijes.

Na naslovnici Informera stoji "Svjetski sukob preko naših leđa: Putin igra na Kosovo", a sitnijim fontom piše kako se "Putin pozvao na presudu Međunarodnog suda pravde iz 2009. godine, koja je donesena zaslugom Vuka Jeremića". Informer je medij koji se smatra bliskim Vučićevoj vlasti, a i ovaj put iskoristili su priliku i spustili srpskom političaru Vuku Jeremiću.

Telegraf na svojoj naslovnici u četvrtak oštro se pita: "Zar ovako braćo Rusi? Putin zabio nož u leđa Srbiji: Trampio Kosovo za Donbas."

Blic se pak pita o Putinovoj odanosti Srbiji. "Da li smo se kao narod previše kleli u ruskog predsjednika: Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo." Pitaju se hoće li ostati bez ruskog plina i navode na naslovnici da Srbija treba tražiti brzu traku i datum za ulazak u Europsku uniju.

Nimalo blaži nije ni Kurir. Njima na naslovnici u četvrtak stoji "Goli interes: Putin svojom interesom štiti interese u Donjecku i Lugansku, ne vodeći računa o poziciji Srbije na Kosovu", a ispod čega ističu da se Srbija mora voditi isključivo svojim interesima.

Sastanak na vrhu

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, srpski mediji više-manje otvoreno su podržavali poteze Rusije i njihova predsjednika Vladimira Putina. Do promjene je došlo zbog sastanka glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa i Putina na kojem se potegnulo pitanje na temelju čega je priznata neovisnost odcijepljenih ukrajinskih regija koje priznaju Rusija i njezine saveznice.

Putin se tamo pozvao na odluku Međunarodnog suda o Kosovu.

Kako piše Blic.rs, Putin je tom izjavom pokazao kako mu "Kosovo nije važno" te je de facto ponizio srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji zbog bliskih odnosa s Putinom vjeruje kako će upravo on biti faktor u onemogućavanju ulaska Kosova u međunarodne institucije.

– Vrlo sam dobro upoznat, osobno sam čitao dokumente Međunarodnog suda UN-a o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da pri ostvarenju prava na samoodređenje neki teritorij bilo koje države nema obvezu tražiti dozvolu središnjih vlasti za proglašenje svoje suverenosti. To je rečeno u vezi s Kosovom i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku svi su podržali. Osobno sam čitao sve te komentare tijela SAD-a, europskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR također imaju pravo proglasiti svoju suverenost, ne obraćajući se središnjim tijelima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen – objasnio je Putin na sastanku.

