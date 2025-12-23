Naši Portali
SIGURNOST NA TESTU

Nove mjere sigurnosti u Louvreu nakon pljačke

Workers install a security grill at the window of the Louvre museum
Foto: Noemie Olive/REUTERS
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
23.12.2025.
u 22:42

U muzeju je raspoređena policijska postrojba, a uvodi se i pojačani videonadzor, rekao je Steinbock. Prošlog je tjedna Louvre također objavio završetak mjera protiv neovlaštenog ulaska u područje oko muzeja.

Muzej Louvre postavio je u utorak veliku metalnu rešetku preko prozora galerije iz koje su lopovi ukrali krunske dragulje čija se vrijednost procjenjuje na 102 milijuna američkih dolara. Rešetka je najnovija mjera uvedena ovaj mjesec nakon što su sigurnosni standardi najposjećenijeg muzeja na svijetu pod povećalom nakon listopadske pljačke. "Ovo je jedna od hitnih mjera donesenih nakon krađe", rekao je za AFP zamjenik ravnateljice muzeja, Francis Steinbock.

"Obvezali smo se to učiniti prije kraja godine", rekao je Steinbock, dodajući da se vode rasprave i o "osiguravanju ostalih prozora". Ravnateljica Louvrea, Laurence des Cars, prošlog je tjedna rekla zastupnicima da će rešetka biti ponovno postavljena "prije Božića", napomenuvši da je jedna bila uklonjena 2003.-2004. tijekom restauratorskih radova na Galeriji Apolon. Sigurnosni sustavi najposjećenijeg muzeja u Parizu podvrgnuti su intenzivnim provjerama nakon pljačke u listopadu, kada su lopovi ukrali nakit vrijedan oko 102 milijuna američkih dolara.

U muzeju je raspoređena policijska postrojba, a uvodi se i pojačani videonadzor, rekao je Steinbock. Prošlog je tjedna Louvre također objavio završetak mjera protiv neovlaštenog ulaska u područje oko muzeja. U pljački 19. listopada lopovi su parkirali kamion s rastezljivim ljestvama ispod Galerije Apolon u kojoj se čuvaju francuski krunski dragulji. Popeli su se, razbili prozor i upotrijebili kutne brusilice kako bi prorezali staklene vitrine s blagom, koje još nije pronađeno.

