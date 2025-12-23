Naši Portali
PAPIN POZIV NA MIR

Papa Lav XIV. traži jednodnevno primirje za Božić u cijelom svijetu

FILE PHOTO: Pope Leo XIV holds a general audience in Saint Peter's Square at the Vatican
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
23.12.2025.
u 23:31

"Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu", dodao je američki Papa.

Papa Lav XIV. pozvao je u utorak navečer na jednodnevno božićno primirje diljem svijeta, ne spominjući nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje".

"Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira", rekao je Papa dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu, blizu Rima, prije povratka u Vatikan.

"Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu", dodao je američki Papa. "Ono što me posebno žalosti jest činjenica da je Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje", primijetio je. Lav XIV. će u srijedu navečer proslaviti svoju prvu božićnu misu otkako je izabran za Papu prije nego što u četvrtak u podne održi tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), u kojem papa tradicionalno daje pregled sukoba u svijetu.

Ključne riječi
svijet primirje Božić papa Lav XIV.

