Putin na sastanku ponizio Vučića: 'Donjeck i Lugansk postale nezavisne istom analogijom kao i Kosovo'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak UN-ovu glavnom tajniku Antoniju Guterresu da još vjeruje u pozitivan ishod pregovora s Ukrajinom, unatoč nastavku sukoba između dviju zemalja.

"Unatoč svemu, pregovori se nastavljaju (...) Nadam se da ćemo doći do pozitivnog ishoda", rekao je na sastanku s Guterresom u Kremlju.

Rekao je da je na pregovorima Moskve i Kijeva u Istanbulu u ožujku postignut "ozbiljan napredak jer naši ukrajinski kolege nisu zahtjeve za sigurnost, za međunarodnu sigurnost Ukrajine, povezivali sa stanovitim shvaćanjem međunarodno priznatih granica Ukrajine".

Kijev je na tim pregovorima predložio međunarodni ugovor u kojemu bi se odredile zemlje koje će biti jamci njegove sigurnosti.

Ukrajina bi zauzvrat pristala na status "nenuklearne" i neutralne zemlje, odrekla se članstva u NATO-u i otvaranja stranih vojnih baza na svom teritoriju te na neko vrijeme isključila iz pregovora pitanja u vezi s anektiranim Krimom i sa separatističkim teritorijima u Donbasu.

Moskva je nakon tih pregovora povukla svoje postrojbe na sjever Ukrajine.

Pregovore je ipak uvelike usporilo otkriće velikog broja trupala na ukrajinskim područjima koji su prije povlačenja ruskih snaga bili pod okupacijom, napose u Buči, blizu Kijeva. Ukrajina optužuje Moskvu da je ubijala civile, što Kremlj odlučno niječe.

Putin je u utorak opetovao da ruska vojska nema "nikakve veze" s "provokacijom" u Buči.

Na sastanku su se dotaknuli i pitanja Donjecka i Luganska.

- Narodna Republika Donjeck i Narodna Republika Lugansk postale su nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda o Kosovu - objasnio je Putin.

Kako piše Blic.rs, Putin je tom izjavom pokazao kako mu ''Kosovo nije važno'' te je de facto ponizio srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji zbog bliskih odnosa s Putinom vjeruje kako će upravo on biti faktor u onemogućavanju ulaska Kosova u međunarodne institucije.

- Vrlo sam dobro upoznat, osobno sam čitao dokumente Međunarodnog suda UN-a o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da pri ostvarenju prava na samoodređenje neki teritorij bilo koje države nema obvezu tražiti dozvolu središnjih vlasti za proglašenje svoje suverenosti. To je rečeno u vezi Kosova i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Osobno sam čitao sve te komentare organa SAD-a, europskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo proglasiti svoju suverenost, ne obraćajući se središnjim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen - objasnio je Putin na sastanku.