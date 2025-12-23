Greta Thunberg uhićena u Londonu zbog podrške zabranjenoj organizaciji Palestine Action

Policija grada Londona priopćila je da je 22-godišnjakinja uhićena zbog isticanja plakata u znak podrške zabranjenoj organizaciji Palestine Action, što predstavlja kršenje članka 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine. U videu koji je objavila skupina Prisoners for Palestine, Šveđanka Greta Thunberg vidi se kako drži znak s natpisom: „Podržavam zatvorenike Palestine Action. Protivim se genocidu” tijekom prosvjeda ispred središnjeg ureda osiguravajuće tvrtke Aspen Insurance u Londonu.

Policija je kasnije priopćila da je Thunberg puštena uz jamčevinu. Skupina je navela da je cilj prosvjeda bila tvrtka koja pruža usluge izraelskoj obrambenoj tvrtki Elbit Systems. Dvojica aktivista poprskala su prednji dio zgrade crvenom bojom prije dolaska policije i uhićenja. Švedska aktivistica prisustvovala je prosvjedu kako bi podržala više članova zabranjene organizacije koji se trenutno nalaze u pritvoru i štrajkaju glađu od 2. studenoga. Prema izvještajima, barem troje onih koji su u početku započeli štrajk glađu prestali su zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, dok drugi nastavljaju.

Štrajkači zahtijevaju prestanak proizvodnje oružja u Velikoj Britaniji za opskrbu Izraela, ukidanje zabrane Palestine Action, prestanak zlostavljanja zatvorenika u pritvoru te trenutno puštanje uz jamčevinu. Posjetilo ih je nekoliko političara, neki od njih upozoravajući vladu da bi štrajkači mogli preminuti u nadolazećim danima. Vlada, međutim, inzistira da se ne miješa u tekuće sudske postupke, obavještava SkyNews.

Ministar zatvora lord Timpson izjavio je: „Ovi zatvorenici optuženi su za ozbiljna kaznena djela, uključujući nasilnu provalu i štetu na imovini. Odluke o pritvoru donose neovisni suci, a odvjetnici mogu zastupati svoje klijente pred sudom. Ministri se s njima neće sastajati – naš pravosudni sustav temelji se na načelu odvojenosti vlasti, a neovisno sudstvo je njegov temelj. Bilo bi potpuno neustavno i neprimjereno da se ministri miješaju u tekuće pravne postupke.”

Policijski glasnogovornik grada Londona dodao je: „Oko 7 sati ujutro koristili su se čekići i crvena boja za oštećenje zgrade na Fenchurch Streetu. Muškarac i žena uhićeni su pod sumnjom na kazneno djelo. Pristigli su i specijalni policijski službenici koji su ih odvezli u pritvor. Malo kasnije, 22-godišnjakinja također se pojavila na mjestu događaja. Uhićena je zbog isticanja plakata u znak podrške zabranjenoj organizaciji Palestine Action, suprotno članku 13. Zakona o terorizmu iz 2000.”

Glasnogovornik organizacije Defend Our Juries izjavio je: „Greta Thunberg držala je znak na kojem je pisalo: ‘Podržavam zatvorenike Palestine Action. Protivim se genocidu.’” Nije jasno je li policija Metropolitena ponovno pogriješila u tumačenju zabrane Palestine Action ili je država sada proglasila teroristima svakoga tko izražava podršku zatvorenicima koji su zatvoreni dulje od zakonskog roka.

Ako je riječ o prvom, nadamo se da će Greta odmah biti puštena bez optužbi. Ako je riječ o drugom, radi se o još jednom tamnom danu vlade Keira Starmera, koja podržava genocid. Proglašavajući ljude teroristima koji to nisu, ne štite javnost, već štite kompanije koje profitiraju od genocida i sam genocidni izraelski režim.” Policija je u utorak poslijepodne potvrdila da je 22-godišnjakinja puštena uz jamčevinu do datuma u ožujku.