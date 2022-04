Vapaj marinca iz Mariupolja: Civili i vojnici u čeličani nemaju hrane ni vode, pomozite

Serhij Volina iz 36. mornaričke brigade koja se nalazi u željezari Azovstal u Mariupolju objavio je snimku na kojoj govori da je više od 600 ranjenih boraca i civila u čeličani. Nema lijekova ni uvjeta za liječenje ranjenih. Dodao je kako stotine civila, među kojim a su i djeca žive u griznim uvjetima te im nestaje hrane i vode.

Zatražio je da se civili evakuiraju iz Azovstala.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH