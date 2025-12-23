Heroj Ukrajine izgubio život u borbenoj misiji

Ukrajinski mediji izvijestili su u utorak o pogibiji Oleksandra Šemeta, istaknutog branitelja Ukrajine i nositelja najvišeg državnog priznanja, titule Heroja Ukrajine s ordenom Zlatne zvijezde. Šemet je ovo odlikovanje dobio zbog hrabre operacije evakuacije ranjenika iz tvornice Azovstal u Mariupolju 5. travnja 2022. godine, kada je izveo posljednji uspješan zračni proboj do opkoljene tvornice. Rođen u Černihivskoj oblasti, Šemet je bio zapovjednik posade ukrajinskog helikoptera Mi-24 koji se srušio tijekom borbenog zadatka 17. prosinca, potvrdio je njegov brat Jurij Šemet za ukrajinsku javnu televiziju Suspilne, kako prenosi Ukrainska Pravda.

Obitelj je navela da se nesreća dogodila u Čerkaskoj oblasti. Posada helikoptera u večernjim satima 17. prosinca dobila je zapovijed za polijetanje kako bi presrela ruske dronove Shahed. Helikopter je uzletio i održavao kontakt s kontrolnim centrom, no ubrzo je nestao s radara. Na mjestu pada pronađena su tijela četvorice članova posade. Službeni uzrok i okolnosti nesreće još uvijek nisu potvrđeni, a identifikacija tijela je u tijeku. “Kasnije helikopter više nije bio vidljiv na radaru u kontrolnom centru, što je upućivalo na to da se srušio. Smrt je potvrđena. Na mjestu pada pronađena su četiri tijela. Svi članovi posade poginuli su. To je sada činjenica”, rekao je Jurij.

Brat poginulog pilota dodao je da prvi nalazi istrage sugeriraju da je helikopter sudario s dronom Shahed, koji je, prema dostupnim informacijama, letio na vrlo maloj visini zbog čega nadzorni sustavi nisu detektirali prijetnju, a posada je pritom pretrpjela katastrofalna oštećenja. “Osobe koje provode istragu kažu da nikada prije nisu vidjele nešto slično. Helikopter je bio toliko uništen da je praktički bio rastrgan. Tijela su jako izgorjela. Još uvijek ne znam koja je točno vrsta Shaheda pogodila helikopter”, izjavio je Jurij.

Stručnjaci trenutno analiziraju podatke iz snimki i tehničkih zapisa leta, tzv. crne kutije. Prema prvim izvješćima, obitelj odbacuje mogućnost da su nesreću prouzročili tehnički kvar ili pogreška pilota. “Kako je rekao moj nećak, tehnički kvar ili pogreška pilota ne mogu biti uzrok ove nesreće. Zapis leta jasno pokazuje da su svi sustavi radili normalno”, naglasio je Jurij.

Oleksandr Šemet rođen je u Korjukivki u Černihivskoj oblasti, ali je veći dio života proveo u Lavovskoj oblasti, gdje je služio nakon završetka vojne akademije. Od 2015. sudjelovao je u borbenim akcijama na istoku Ukrajine, a na početku ruske invazije branio je Kijev. Uz titulu Heroja Ukrajine, odlikovan je Kozačkim križem (I. i II. stupnja) te ordenima Danila Haličkog i Bohdana Hmeljnickog (III. stupnja). “Letio je u okupirani Mariupolj, dopremajući streljivo i medicinski materijal, te je u povratku evakuirao ranjenike. Na povratku su bili pod snažnom vatrom, ali je uspio spasiti letjelicu i posadu te se sigurno vratiti”, rekao je njegov brat.

Oleksandr je 13. prosinca navršio 55 godina, a taj je datum bio posljednji put kada su braća razgovarala. Iza njega su ostali majka, supruga i dvoje djece, kći i sin, koji je krenuo očevim stopama u vojnu službu. U četvrtak je 12. zasebna brigada vojnog zrakoplovstva, nazvana po generalu Viktoru Pavlenku, izvijestila da je posada helikoptera Mi-24 poginula tijekom borbene zadaće. Brigada je događaj opisala kao nenadoknadiv gubitak za ukrajinsko zrakoplovstvo i državu, ali nije objavila imena poginulih niti detalje nesreće, prenosi Ukrainska Pravda.