Trump zaoštrava ton prema Europi i Aziji: Tehnološki divovi u središtu nove trgovinske bitke

Administracija Donalda Trumpa sve oštrije napada strane zakone kojima se nastoji obuzdati moć internetskih platformi što su stekle nesrazmjeran utjecaj na pažnju korisnika, pritom nastojeći izbjeći pokretanje novih trgovinskih ratova koji bi mogli ugroziti američko gospodarstvo.

Tijekom proteklog mjeseca američki su dužnosnici zamrznuli pregovore o tehnološkom sporazumu s Ujedinjenim Kraljevstvom, otkazali trgovinski sastanak s južnokorejskim kolegama te uputili prikrivene prijetnje europskim kompanijama zbog politika za koje smatraju da nepravedno kažnjavaju američke tehnološke divove.

Nekoliko stručnjaka za tehnološku politiku i osoba bliskih Bijeloj kući tvrdi da se ti potezi mogu opisati kao „pregovaračka taktika”, kako ju je nazvao jedan bivši američki trgovinski dužnosnik. Dok se razgovori s Londonom, Bruxellesom i Seulom nastavljaju, Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) vrši pritisak na partnere da povuku digitalne poreze na velike internetske platforme te pravila usmjerena na jačanje zaštite privatnosti na mreži – mjere za koje američki dužnosnici tvrde da nerazmjerno pogađaju američke tehnološke kolose.

„Poruka je jasna: temeljito smo to proučili, smatramo da postoji problem, razmatramo alate kojima ćemo se njime pozabaviti i razmišljamo o rješenjima ako ne dođe do dogovora”, izjavio je Everett Eissenstat, nekadašnji ravnatelj Nacionalnog ekonomskog vijeća u Trumpovu prvom mandatu. „To nije bez presedana, ali imenovanje konkretnih kompanija i signaliziranje da imamo mete i instrumente svakako je značajno.”

Ipak, administracija se zasad suzdržava od uvođenja novih carina ili drugih agresivnih poteza koji bi mogli poremetiti krhke trgovinske dogovore ili uzdrmati financijska tržišta. A ni nova oštra retorika možda neće biti dovoljna da umiri dio američkih tehnoloških kompanija, koje sve glasnije zahtijevaju konkretnu akciju, piše Politico.

Jedna od mogućih mjera, koju je spomenuo američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer, bilo bi pokretanje istraga o nepoštenim digitalnim trgovinskim praksama, što bi administraciji omogućilo djelovanje protiv država koje nameću digitalne regulative američkim kompanijama. „To je sljedeća razina eskalacije. Mislim da upravo to ljudi čekaju i priželjkuju”, rekao je predstavnik jedne velike tehnološke tvrtke, koji je, zbog iskrenosti, želio ostati anoniman. „Ono što se traži jest djelovanje, a ne samo objave na društvenim mrežama – iako, budimo iskreni, svi volimo te objave.”

Trump se sličnim istragama služio i u prvom mandatu kako bi opravdao povećanje carina na stotine kineskih proizvoda. No takvi postupci iziskuju vrijeme, a mogu proći godine prije nego što eventualna povećanja stupe na snagu. Greer je pritom oprezno ublažavao prijetnje novim trgovinskim istragama, naglašavajući da im cilj nije prerasti u širi sukob. U gostovanju u emisiji CNBC-a „Squawk Box” prošlog je tjedna spomenuo mogućnost pokretanja istrage protiv digitalnih politika Europske unije, ali je naglasio da bi cilj bio „dogovoreni ishod”, a ne automatski put prema višim carinama.

„Ne mislim da smo u situaciji u kojoj želimo obnovljeni trgovinski sukob s EU-om – to nije ono o čemu govorimo”, rekao je Greer. „Želimo dovršiti naš sporazum i provesti ga”, dodao je, misleći na trgovinski pakt koji su partneri postigli tijekom ljeta. Greer je i u privatnim razgovorima s Južnom Korejom ranije ove jeseni spomenuo mogućnost trgovinske istrage, upozorivši da bi SAD mogao posegnuti za tim korakom ako Seul nastavi s donošenjem zakona koje administracija smatra štetnima za američke tehnološke tvrtke. No dužnosnik Bijele kuće pojasnio je kako se takav „grub pristup” zasad ne razmatra.

Ni sami predstavnici industrije nisu sigurni koliko daleko žele da Trumpova administracija ide, priznajući da bi eskalacija sukoba s EU-om oko tehnoloških regulativa mogla potaknuti digitalni trgovinski rat koji bi na koncu naštetio svim uključenim kompanijama, kako tvrdi bivši dužnosnik USTR-a koji je također govorio anonimno.

Predsjednik Trump već dugo kritizira tehnološke regulative – najprije osmišljene u Europskoj uniji, a potom proširene diljem svijeta. No u drugom mandatu učinio ih je znatno središnjim dijelom svoje trgovinske agende, s mješovitim rezultatima. Dok je njegova prijetnja prekidom trgovinskih pregovora s Kanadom navela premijera Marka Carneyja da povuče tropostotni porez na prihode velikih internetskih platformi, administracija se mučila s postizanjem pomaka u širim pregovorima o carinama s EU-om, Ujedinjenim Kraljevstvom i Južnom Korejom.

Privremeni trgovinski sporazum koji je administracija postigla s EU-om tijekom ljeta uključivao je obvezu Unije da se pozabavi „neopravdanim digitalnim trgovinskim preprekama” te obećanje da neće uvoditi naknade za korištenje mreže, no ostavio je opseg i smjer budućih razgovora uglavnom neodređenima. Sporazum razrađen s Južnom Korejom ove jeseni otišao je još dalje, precizirajući obveze da regulative koje uređuju internetske platforme i prekogranične tokove podataka neće stavljati američke kompanije u nepovoljan položaj.

Ipak, nijedna od tih vlada zasad nije popustila američkom pritisku da u potpunosti odustane od svojih digitalnih regulativa, a otkazani sastanci i prijeteće objave na društvenim mrežama svjedoče o Trumpovoj rastućoj frustraciji. „Neće vas iznenaditi da ono što mi smatramo poštenim postupanjem i ono što oni smatraju poštenim postupanjem nije isto, a iskreno sam razočaran što posljednjih mjeseci nisam vidio nimalo umjerenosti od strane EU-a”, rekao je Greer 10. prosinca na događanju Atlantskog vijeća.

Prošloga je tjedna Greerov ured dodatno pojačao retoriku, zaprijetivši mjerama protiv velikih europskih kompanija poput Spotifyja, njemačkog industrijskog diva Siemensa i francuske tvrtke za umjetnu inteligenciju Mistral AI, ako EU ne ublaži provedbu svojih digitalnih pravila. Prijetnja je stigla tjedan dana nakon što je EU kaznila X, tvrtku nekad poznatu kao Twitter, s 140 milijuna dolara zbog nepoštivanja pravila o transparentnosti.

Greerov je ured također otkazao sastanak planiran za prošli četvrtak s južnokorejskim dužnosnicima, u trenutku kada su zastupnici u Seulu predstavili novo digitalno zakonodavstvo i održali burno saslušanje o curenju podataka u tvrtki Coupang, e-trgovini sa sjedištem u SAD-u čije je najveće tržište upravo Južna Koreja.

Južnokorejsko veleposlanstvo odbacilo je svaku povezanost između saslušanja o Coupangu i otkazivanja sastanka. „Ni curenje podataka u Coupangu, ni naknadna istraga korejske vlade, niti saslušanje u Nacionalnoj skupštini nisu imali nikakvu ulogu u rasporedu sastanka Zajedničkog odbora KORUS-a”, izjavio je dužnosnik veleposlanstva.

Otkazani sastanci i zamrznuti pregovori imaju težinu jer odgađaju provedbu minimalističkih trgovinskih sporazuma i investicijskih obećanja potpisanih posljednjih mjeseci. Ipak, Trumpova administracija zasad ne pokazuje volju da poništi postignute dogovore i ponovno uvede visoke carine kojima je prijetila tijekom ljeta, što bi moglo izazvati snažne protumjere te, u trenutku kada u SAD-u tinjaju zabrinutosti oko životnih troškova i inflacije, postati politički riskantno.

Pokretanje trgovinskih istraga pri USTR-u ili kažnjavanje pojedinih stranih kompanija moglo bi biti manje zapaljivo rješenje.„Svjedočimo tome da se ta pitanja počinju zaoštravati”, rekao je Dirk Auer, direktor Centra za međunarodnu politiku tržišnog natjecanja pri institutu Law & Economics, koji se bavi antimonopolskim pitanjima i nedavno je svjedočio pred Kongresom o zakonima o digitalnim uslugama. „U nekom trenutku administracija mora prijeći s riječi na djela. Mora potkrijepiti izjave konkretnim potezima. I mislim da se upravo to sada događa.”