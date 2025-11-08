Naši Portali
ULOVILI JEDNOG, OSTALE TRAŽE

Trojica maskiranih muškaraca upali u hostel u centru Zagreba i šokirali mlade turistkinje

PIXSELL
PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 21:25

Zagrebačka policija odmah je započela intenzivnu potragu za počiniteljima, a tijekom dana uhićen je jedan 20-godišnjak za kojeg se sumnja da je sudjelovao u razbojništvu. Protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, dok se za preostalom dvojicom osumnjičenih još uvijek traga

U noći na četvrtak, nekoliko minuta nakon ponoći, trojica maskiranih muškaraca upala su u hotel u središtu Zagreba, u Ulici Draškovićevoj, i opljačkala dvije mlade turistkinje iz Venezuele. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, napadači su bili maskirani, a najmanje jedan od njih bio je naoružan pištoljem. Ušli su u hotel te prijetnjom oružjem od 19-godišnje i 23-godišnje gošće otuđili novac u iznosu od nekoliko tisuća eura. Iako fizički nisu ozlijeđene, djevojke su pretrpjele šok zbog oružane pljačke. Zagrebačka policija odmah je započela intenzivnu potragu za počiniteljima, a tijekom dana uhićen je jedan 20-godišnjak za kojeg se sumnja da je sudjelovao u razbojništvu. Protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, dok se za preostalom dvojicom osumnjičenih još uvijek traga, pišu 24sata.

Istraga je u tijeku, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila točan tijek događaja i pronašla preostale počinitelje. Incident je izazvao zabrinutost među turistima i građanima središta Zagreba, gdje se posljednjih godina povećao broj smještajnih objekata i hostela. Policija apelira na građane i djelatnike u ugostiteljskim objektima da prijave svaku sumnjivu aktivnost kako bi se spriječili slični slučajevi.

FOTO Velika akcija policije: Upali na "car meet", objavljeni alarmantni detalji
Zagreb: Interventna policija i muškarci s prekrivenim licem uoči otvorenja ovogodišnjih Dana srpske kulture
1/4
