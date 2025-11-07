Bulj: 'Nitko ne govori zbog čega su se 'huligani' okupili'; Havel: 'SANU je vrelo teorije velikosrpstva'

Večerašnje okupljanje skupine maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, neposredno prije otvorenja izložbe, izazvalo je val reakcija. Dok je interventna policija osiguravala ulaz i nadzirala situaciju, a okupljanje proteklo bez velikih incidenata, društvene mreže i politička scena rasplamsale su se oko pitanja što je točno dovelo maskiranu skupinu pred zgradu u Preradovićevoj ulici i kakav je kontekst same izložbe koja se održava. Sada se oglasio i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, koji je na Facebooku objavio oštru poruku. U njoj ističe da mediji ignoriraju pozadinu događaja i optužuje Vladu za financiranje programa koje smatra provokativnima.

"Svi mediji danas pišu o "huliganima" koji su se okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Ali nitko ne piše zbog čega su se okupili. Nitko ne spominje čija se ostavština u sklopu izložbe ondje trebala predstaviti. Izložba je to ostavštine Dejana Medakovića, jednog od 16 članova radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti koja je 1986. izradila zloglasni Memorandum SANU, idejni temelj velikosrpske politike koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku. Pod pokroviteljstvom i uz financiranje Plenkovićeve Vlade, Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja, među njima i heroja poput Jeana-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara, koje smo upravo ispratili na vječni počinak.

I dok se ti isti mediji zgražaju nad navijačima koji su došli reći da ne pristaju na poniženje, nitko ne pita zašto hrvatska Vlada i Ministarstvo kulture obilno financiraju one koji otvoreno vrijeđaju hrvatske svetinje od Novosti, preko Prosvjete koja je u manastiru Krka uoči Uskrsa pjevala "Sini jarko sunce sa Kosova" pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin pa do ovakvih događanja gdje se slavi ostavština onih koji su suautori monstruoznih zločinačkih dokumenata. Ako navijači već trebaju prosvjedovati, neka to bude pred Vladom na Markovu trgu i pred Ministarstvom kulture. Jer sve protuhrvatsko danas financiraju oni koji se predstavljaju kao domoljubi, a zapravo su anacionalni izdajnici i lopine koje zanima samo vlastiti interes i ostvarenje osobnih ambicija", stoji u objavi.

U istom je tonu događanja komentirao i politolog Boris Havel. "SANU, među čijim je čelnicima bio Dejan Medaković, vrelo je teorije velikosrpstva koje je diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i drugdje za sobom ostavilo nerazmjerna razaranja i stradavanja. Dejo je, zlobnici bi rekli, savršeno lice za Dane srpske kulture u studenome", napisao je u objavi na Facebooku.