BREAKING
Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice
SPORNA IZLOŽBA

Bulj: 'Nitko ne govori zbog čega su se 'huligani' okupili'; Havel: 'SANU je vrelo teorije velikosrpstva'

Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca
07.11.2025.
u 23:24

"Pod pokroviteljstvom i uz financiranje Plenkovićeve Vlade, Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja", naisao je Miro Bulj u objavi

Večerašnje okupljanje skupine maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, neposredno prije otvorenja izložbe, izazvalo je val reakcija. Dok je interventna policija osiguravala ulaz i nadzirala situaciju, a okupljanje proteklo bez velikih incidenata, društvene mreže i politička scena rasplamsale su se oko pitanja što je točno dovelo maskiranu skupinu pred zgradu u Preradovićevoj ulici i kakav je kontekst same izložbe koja se održava. Sada se oglasio i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj, koji je na Facebooku objavio oštru poruku. U njoj ističe da mediji ignoriraju pozadinu događaja i optužuje Vladu za financiranje programa koje smatra provokativnima.

"Svi mediji danas pišu o "huliganima" koji su se okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Ali nitko ne piše zbog čega su se okupili. Nitko ne spominje čija se ostavština u sklopu izložbe ondje trebala predstaviti. Izložba je to ostavštine Dejana Medakovića, jednog od 16 članova radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti koja je 1986. izradila zloglasni Memorandum SANU, idejni temelj velikosrpske politike koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku. Pod pokroviteljstvom i uz financiranje Plenkovićeve Vlade, Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja, među njima i heroja poput Jeana-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara, koje smo upravo ispratili na vječni počinak.

I dok se ti isti mediji zgražaju nad navijačima koji su došli reći da ne pristaju na poniženje, nitko ne pita zašto hrvatska Vlada i Ministarstvo kulture obilno financiraju one koji otvoreno vrijeđaju hrvatske svetinje od Novosti, preko Prosvjete koja je u manastiru Krka uoči Uskrsa pjevala "Sini jarko sunce sa Kosova" pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin pa do ovakvih događanja gdje se slavi ostavština onih koji su suautori monstruoznih zločinačkih dokumenata. Ako navijači već trebaju prosvjedovati, neka to bude pred Vladom na Markovu trgu i pred Ministarstvom kulture. Jer sve protuhrvatsko danas financiraju oni koji se predstavljaju kao domoljubi, a zapravo su anacionalni izdajnici i lopine koje zanima samo vlastiti interes i ostvarenje osobnih ambicija", stoji u objavi.

U istom je tonu događanja komentirao i politolog Boris Havel. "SANU, među čijim je čelnicima bio Dejan Medaković, vrelo je teorije velikosrpstva koje je diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i drugdje za sobom ostavilo nerazmjerna razaranja i stradavanja. Dejo je, zlobnici bi rekli, savršeno lice za Dane srpske kulture u studenome", napisao je u objavi na Facebooku.

Zagreb: Maskirani muškarci otpjevali svoje ispred Srpskog kulturnog centra i razišli se nakon dolaska interventnih policajaca
1/33
Dani srpske kulture okupljanje maskirani muškarci Zagreb Miro Bulj Boris Havel

Komentara 5

PO
potrebi
23:59 07.11.2025.

Bravo Miro. Napokon članak o uzrocima. U skoro pola noći. Pročitat će ga portiri, noćne dame, policajci i dežurni medicinari. Zanimljivo je kako su opet jugo partizani skočili i stali na stranu chetnika. Stara ljubav se nikada ne zaboravlja

Avatar _zidam_.spremno_.
_zidam_.spremno_.
00:10 08.11.2025.

Bilo je samo pitanje vremena. 30 godina od zavrsetka chetnickog zuluma u Hrvatskoj niti jedna vlada nije imala muda stati na kraj velikosrpskom narativu i postaviti stvari na svoje mjesto. Nijedna vlada nije imala muda institucionalno osuditi komunipartizansko naslijedje, staviti izvan zakona petokraku i simbole pod kojima je vršena agresija na Hrvatsku. E, pa sad imate ono sto vec deset godina ovdje najavljujem da ce se dogoditi - a to je da ce ljudi uzeti stvari u svoje ruke. Gotovo je. Slijedi vam reset i konacno i definitivno pokapanje velikosrpske i komunipartizanske ideologije. Sami ste za to krivi.

Avatar whirlwind
whirlwind
00:20 08.11.2025.

Bravo Havel!

