Mišić najavio 'nikad siromašniji dnevni red' na kome još nisu kriteriji za zakup gradskih prostora: 'Ne isključujemo mogućnost'

"Nikad siromašniji dnevni red" tako je danas najavio petu sjednicu Gradske skupštine njezin predsjednik Matej Mišić. Na dnevnom redu sjednice koja je na rasporedu u utorak za sada su tek 23 točke. Na dnevnom redu je izmjena odluke o dopuštenim razinama buke tijekom manifestacija, čime bi se preciznije uredile lokacije i vremenska ograničenja događanja. Raspravljat će se i o planu djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2026., s naglaskom na jačanje sustava civilne zaštite.

Gradonačelnik predlaže i niz izmjena u ustanovama socijalne skrbi – od Doma “Duga – Zagreb” i Malog doma, do Centra za rehabilitaciju Silver – radi učinkovitijeg rada i usklađivanja sa zakonom. Na dnevnom redu su i izmjene Programa asfaltiranja cesta za 2025., kupnja gradskih nekretnina te projekt JUST4CARE, kojim se Zagreb uključuje u europsku mrežu za otpornost zajednica.

No, na dnevni red možda, po hitnom postupku, dođe i prijedlog o kriterijima na temelju kojih će se u budućnosti davati dozvole za korištenje gradskih prostora. "Za sada takav dokument nismo zaprimili, no ne isključujemo mogućnost da će do sjednice doći na dnevni red", kazao je Mišić te dometnuo kako se još s koalicijskim partnerima raspravlja o točnim kriterijima. U izradu istoga se ide, prema svemu sudeći, zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona, odnosno drugog termina 28. prosinca koji mu Grad ne želi dopustiti.

Dodao je da Skupština može "gradonačelniku predložiti kriterije za dodjelu prostora", no i da je konačna odluka na skupštini Zagrebačkog holdinga, odnosno gradonačelniku, koji može izdati obveznu uputu upravi Holdinga. "Ovdje ne govorimo samo o Areni, nego općenito o prostorima u gradu Zagrebu. Je li to pravno zahtjevno formulirati? Naravno da je zahtjevno formulirati, ali razgovori se vode i vjerujem da ćemo se usuglasiti oko toga", poručio je Mišić. Najavio je da će se 5. sjednica Gradske skupštine održati 11. studenoga, a među ostalim temama istaknuo je kupnju zemljišta za novi dom za starije osobe.