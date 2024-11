Snijeg dolazi, ali... Poznati meteorolog otkriva što nas zapravo čeka i hoće li ovo biti najhladnija zima u zadnjih 65 godina

Već se neko vrijeme najavljuje kako će Hrvatsku zabijeliti snježne pahulje. Hoće li se to uistinu dogoditi otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić. On najavljuje da, kako u Europi, tako snijeg stiže i u Hrvatsku.

- Ponajprije će ga biti na planinama iznad 500 metara, i to već u srijedu poslijepodne, a onda će u petak padati i u nekim nižim predjelima, prenosi Dnevnik.hr, a Vikić-Topić naglašava kako ne očekuje da će se snijeg dugo zadržavati na tlu niti stvarati neki značajniji pokrivač. "U većini nizinskih krajeva to će više biti dekorativno"

- Najviše snijega bit će u Gorskom kotaru i Lici, između 15 i 30 centimetara. U Slavoniji će pasti od 2 do 10 centimetra, a najmanje u središnjoj Hrvatskoj, do 5 centimetara. Neka će mjesta i ovdje ostati potpuno bez snijega., kaže Vikić-Topić i napominje da je prognoza snijega uvijek varljiva stvar.

Što se tiče najvećih hrvatskih gradova, u Zagrebu se ne očekuje puno snijega. -Vjerojatno će padati u petak, ali ne vjerujem da će se zadržati. Zagreb je velik grad i on je takozvani toplinski otok, pa je temperatura uvijek dva do tri stupnja viša nego u okolici. Medvednica je već druga priča, ondje bi moglo pasti više od 15 centimetara. Osijek s druge strane izgleda povoljnije za snježni pokrivač. Ondje će vjerojatno više i jače padati, pa će se lakše primati.

Vikić-Topić kaže da ne vjeruje u nagađanja da je pred nama najhladnija zima u posljednjih 65 godina. - Štoviše, rekao bih da je pred nama većinom blaga zima uz nekoliko prodora hladnoće, i to najizglednije u siječnju. Koliko mi je poznato, ta informacija o najhladnijoj zimi u posljednjih 65 godina potekla je s jedne talijanske internetske stranice koja okuplja zaljubljenike u meteorologiju. Znači, to nije ničija službena prognoza. -Rekao bih, u šali, da je veća vjerojatnost da će ovo biti najhladnija zima u sljedećih 65 godina zbog klimatskih promjena. Makar ni to baš nije sasvim točno jer znamo da klimatske promjene i globalno zatopljenje ne znače da će svaka sljedeća godina biti toplija od prethodne, postoji varijabilnost u tom zagrijavanju.

