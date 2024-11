FOTO Počinje zimska idila: Snijeg je zabijelio Sljeme

Na Sljemenu je počeo padati snijeg. Na postaji Puntijarka u 13 sati temperatura zraka bila je -0.2 °C, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi kako je padao slab snijeg. Riječ je ujedno o najnižoj temperaturi izmjerenoj u 13 sati u Hrvatskoj.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će vrijeme danas biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i obilnom, na Jadranu i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Uz pad temperature zraka će ponajprije u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, vjerojatno i na istoku. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak, na kopnu u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu na lokalno olujan sjeverozapadnjak i buru. Uz zahladnjenje temperatura zraka na kopnu većinom od 1 do 6, na Jadranu od 7 na sjeveru do 15 °C na jugu.

Sutra, u četvrtak, bit će pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U noći i ujutro na istoku je moguć poneki pljusak kiše ili snijega. Poslijepodne sa zapada porast naoblake. Navečer se očekuje mjestimice kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu, a u višem gorju Gorske Hrvatske i susnježica i snijeg.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, krajem dana i jak, osobito u gorju. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i bura. U drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadni i jugo, navečer u jačanju na jak i olujan. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, na Jadranu od 11 do 15 °C, ističe DHMZ.