Snažno nevrijeme pogodilo istok Hrvatske: Na vukovarskom području padala tuča

Snažno nevrijeme pogodilo je istok Hrvatske, a na području Vukovarsko-srijemske županije padala je i tuča.

Tuča je padala prvo na vinkovačkom području, a potom i na vukovarskom.

Snimku nevremena u Gradištu, mjesta između Vinkovaca i Županije, objavila je meteorologinja N1 Televizije Tea Blažević.

Za danas je Meteoalarm izdao žuto upozorenje za istok Hrvatske zbog izraženijih pljuskova s grmljavinom. Za sutra pak nema nikakvih upozorenja.

Sutra će biti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. U unutrašnjosti ponegdje umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, potom slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 na kopnu, od 13 do 18 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.