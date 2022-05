Promjena vremena stigla u Zagreb: Dio grada zahvatilo grmljavinsko nevrijeme

Kao što je i najavljeno, grmljavinsko nevrijeme pogodilo je dio Zagreba. Nebo se zacrnilo, grmi te pada jaka kiša. Meteoalarm je, naime, za danas izdao žuto upozorenje zbog mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Kako nam javljaju čitatelji, nevrijeme je stiglo do Travnog, a dobili smo i snimku s Avenije Dubrava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kiša pada i na Jarunu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - stoji u upozorenju Meteoalarma.

Sutra će vrijeme biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, na Jadranu od 14 do 17 °C, a najviša dnevna većinom između 21 i 26 °C.