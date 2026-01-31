Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SDP I MOŽEMO OZBILJNO RADE NA ZAJEDNIČKOJ STRATEGIJI

Ljevica u naglom skretanju – ulijevo: Rasteretit će rad i radnike, ulagati u proizvodnju, smislenije oporezivati imovinu i bogatstvo, jačati sindikate

Autor
Petra Maretić Žonja
31.01.2026.
u 08:55

Ideja je srušiti Plenkovićev imidž političara koji se jedini u Hrvatskoj "kuži" u komplicirane međunarodne odnose

Zbijte redove, aktivirajte se, lijevi savez nije bezopasan. Upozorenje je to koje je nekidan izgovorio premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković pred stranačkim vodstvom i tako lijevom savezu udijelio i više nego dragocjeni kompliment. Je li njegov oprez, da ne kažemo strah, opravdan, više i nije nerealno pitanje. Iz dana u dan i ne tako revnim pratiteljima domaće političke scene postaje jasno da će SDP i Možemo na iduće izbore izaći zajedno. Nema više šupljih opravdanja te dvije opcije zapravo i ne dijele iste birače te da u slučaju koalicije ne bi postigle sinergiju, nema više točkastih koalicija u kojima Možemo ide sa SDP-om tamo gdje nemaju nikakvu infrastrukturu. U svim izbornim jedinicama dvije stranke će, osim u slučaju nekakvih tektonskih promjena, imati zajedničku listu. I ne promijene li se brojke iz aktualnih istraživanja, lijevi savez ima veliku šansu da na idućim izborima bude relativni izborni pobjednik, čime rastu i šanse za prekid za njih negativnog niza od tri mandata, koliko je HDZ već na vlasti. Taj lijevi savez na koji Plenković, ne bez razloga, upozorava formalno još nije sklopljen. Međutim, u praksi, realno, on postoji već neko vrijeme. Točnije, od lokalnih izbora na koje su zajedno izašli u većini jedinica lokalne samouprave i na kojima su obranili Zagreb. Dvije stranke ljevice već mjesecima to pokazuju usklađenim djelovanjem, zajedničkim inicijativama, sinkroniziranim napadima na Plenkovića i njegove ministre. Vidi se to i po tome što su nesuglasice ostavljene sa strane, a "bolne teme" ne izvlače se u prvi plan, čega je prije u odnosima između SDP-a i Možemo bilo "na bacanje".

Ključne riječi
Sandra Benčić desnica ljevica Tomislav Tomašević Siniša Hajdaš Dončić Andrej Plenković Možemo! SDP koalicija Izbori HDZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!