Ljevica u naglom skretanju – ulijevo: Rasteretit će rad i radnike, ulagati u proizvodnju, smislenije oporezivati imovinu i bogatstvo, jačati sindikate

Zbijte redove, aktivirajte se, lijevi savez nije bezopasan. Upozorenje je to koje je nekidan izgovorio premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković pred stranačkim vodstvom i tako lijevom savezu udijelio i više nego dragocjeni kompliment. Je li njegov oprez, da ne kažemo strah, opravdan, više i nije nerealno pitanje. Iz dana u dan i ne tako revnim pratiteljima domaće političke scene postaje jasno da će SDP i Možemo na iduće izbore izaći zajedno. Nema više šupljih opravdanja te dvije opcije zapravo i ne dijele iste birače te da u slučaju koalicije ne bi postigle sinergiju, nema više točkastih koalicija u kojima Možemo ide sa SDP-om tamo gdje nemaju nikakvu infrastrukturu. U svim izbornim jedinicama dvije stranke će, osim u slučaju nekakvih tektonskih promjena, imati zajedničku listu. I ne promijene li se brojke iz aktualnih istraživanja, lijevi savez ima veliku šansu da na idućim izborima bude relativni izborni pobjednik, čime rastu i šanse za prekid za njih negativnog niza od tri mandata, koliko je HDZ već na vlasti. Taj lijevi savez na koji Plenković, ne bez razloga, upozorava formalno još nije sklopljen. Međutim, u praksi, realno, on postoji već neko vrijeme. Točnije, od lokalnih izbora na koje su zajedno izašli u većini jedinica lokalne samouprave i na kojima su obranili Zagreb. Dvije stranke ljevice već mjesecima to pokazuju usklađenim djelovanjem, zajedničkim inicijativama, sinkroniziranim napadima na Plenkovića i njegove ministre. Vidi se to i po tome što su nesuglasice ostavljene sa strane, a "bolne teme" ne izvlače se u prvi plan, čega je prije u odnosima između SDP-a i Možemo bilo "na bacanje".