Elitni vojni tečaj dobio pobjednicu, desetnica Ana 'pomela' konkurenciju: 'Veselim se radu'

Instruktori za temeljno vojno osposobljavanje bili su sudionici tečaja za samoobranu „Krav Maga“ od 19. do 30. siječnja u vojarni „Josip Jović“ u Udbini. Najboljom polaznicom tečaja po prvi je put proglašena pripadnica Oružanih snaga, desetnica Ana Ostoja iz Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“. Stečeno znanje i vještine Krav Mage prenosit će, s ostalim instruktorima, ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju.

Tečaj je vodio certificirani instruktor vojne inačice borilačke vještine Krav Mage bojnik Miro Bogdan iz Središta za međunarodne vojne operacije „Josip Briški“. Bojnik Bogdan izrazio je zadovoljstvo motivacijom i profesionalnošću budućih instruktora kao i pokazanim rezultatima. „Prvi put u mojoj trinaestogodišnjoj karijeri instruktora Krav Mage u Oružanim snagama RH najbolji polaznik ovog tečaja je žena“, rekao je bojnik Bogdan.

Desetnica Ana Ostoja iskusna je instruktorica u Bojni za temeljnu vojnu obuku koja već nekoliko godina radi na osposobljavanju ročnika. „Nakon ovog tečaja iz područja samoobrane veselim se radu s budućim ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju čiji početak očekujemo uskoro. Ovaj segment vojnog osposobljavanja vrlo je važan u izgradnji karaktera i samopouzdanja naših ročnika.“ Potporu provedbi ovog tečaja i ovoga puta dala je organizacija „Krav Maga Hrvatska“ izdavanjem međunarodnih certifikata polaznicima koji su uspješnim završetkom tečaja stekli status provoditelja obuke samoobrane. Ovaj tečaj uspješno je završilo četrnaest instruktora.