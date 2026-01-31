Naši Portali
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Pucanj i u vlastite građane: Demokratsku velesilu Trump vraća u stanje Divljeg zapada

31.01.2026. u 10:44

Trump je upao u verbalno i političko nasilje kakvo se prije jednoga stoljeća manifestiralo u Italiji, gdje je veći pajac od njega veličao sebe i svoju moć, iskorištavao medije, zloupotrebljavao pravosuđe, kršio ljudska prava, služio se paravojnim strukturama

Najmoćnija država na svijetu postaje opasna ne samo za druge države koje ne priznaju njezin autoritet i autoritet njezina Vođe; postaje opasna i za vlastite državljane koji se ne usude na ulici krivo pogledati agente koje im je Donald Trump poslao u zaštitu od zločestih migranata. Država puca na svoje građane; to je najteži oblik zločina, apsurdniji od svih drugih zločina. Država postoji zato da zaštiti svoje državljane, a ne da ih ubija. To je razlika između demokratskih država i diktatura. U "truloj" Europskoj uniji svaka članica mora ukinuti smrtnu kaznu da ima jaču moralnu poziciju kad sudi za ubojstva. "Kultura smrti", kako je njezin slavni protivnik Albert Camus zvao smrtnu kaznu, još se održava u nekim saveznim jedinicama SAD-a. Da su Renee Good i Alex Pretti završili na električnim stolicama, humanisti bi proklinjali zakone koji dopuštaju da država ubija čovjeka. Ali kad to učine državni službenici, i to pod okolnostima koje očevici opisuju sasvim drukčije nego Trumpovi agenti koji su ih upucali, onda je moralno pitati – kamo ide Amerika?

Ključne riječi
Nasilje ICE građani Amerika SAD Donald Trump

