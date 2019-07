'Slušaj, buraz, nisi nam bilo tko. Evo, napravi si lovu dok si u zatvoru...'

Da se na trgovini drogom može dobro zarađivati, čak i kad si na izdržavanju kazne, svjedoči primjer Filipa Mijalića, jednog od osumnjičenih u akciji Tebra. On je u rujnu 2018. bio na odsluženju kazne u Kaznionici Glina, a pogodnost izlaska iskoristio je da bi se našao s Tomislavom Sabljom i Tomislavom Sučićem.

– Slušaj, buraz, sada si u zatvoru, pa je ovo za tebe, jer nam nisi bilo tko. Evo, napravi si lovu dok si u zatvoru – govore mu Sučić i Sabljo tijekom sastanka u Sabljinu automobilu u koji je policija uspjela podmetnuti prisluškivač.

Rezultat tog dogovora jest da Mijalić od njih kupuje 10 kilograma marihuane za 12.000 eura, a spreman je platiti i 2000 kuna za prijevoz droge do Vrbovca, gdje će biti uskladištena. Iz tajno snimljenih razgovora, vođenih mjesec dana poslije, čuje se da je Mijalić zadovoljan s marihuanom koja mu je isporučena te se kod Sablje i Sučića raspituje za speed i bijelo (kokain). Kako je on u zatvoru, mali je problem plaćanje, pa Mijalić kaže da će sve to riješiti do nedjelje kada bi Sučić trebao otići do Mijalićeve majke po novac!?

I razgovor između Sučića i Mijalićeve majke također je snimljen, a ona mu objašnjava kako da dođe do njezine kuće po novac. Mijalićeva majka nije jedini član obitelji koje su osumnjičenici koristili tijekom svojih “poslova”. Sabljo je snimljen kako od oca Karla Picka traži da skrije motocikl koji je Pick koristio kada je zapalio automobil Želimira Kastelana, što je Pickov otac i učinio za novčanu nagradu od 500 eura. O svojim poslovima Sabljo je govorio supruzi, a što radi, suprugu je govorila i Antonela Govorko, uhićena granična policajka.

