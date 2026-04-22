Sklapa se moćni 'futuristički' savez: upaljen alarm u jednoj globalnoj sili

Indijski premijer Narendra Modi i južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung sastali su se u ponedjeljak u New Delhiju kako bi razgovarali o jačanju gospodarskih veza širenjem suradnje u energetici, rudarstvu, brodogradnji, izradi poluvodiča i čelika. Time planiraju udvostručiti trgovinu na 50 milijardi dolara do 2030. Neizvjesnost u trgovini sa SAD-om i želja da diverzificiraju ekonomije dalje od Kine čine Indiju i Južnu Koreju prirodnim saveznicima, ali njihov je odnos i dalje poprilično nedefiniran.

Gospodarski i sigurnosni položaj Južne Koreje već neko vrijeme igra je balansiranja. S jedne strane, njegova sigurnosna struktura je usko povezana sa SAD-om, s otprilike 28.500 američkih vojnika stacioniranih na poluotoku i bilateralnim savezom koji traje više od sedam desetljeća. S druge strane, Kina čini 20 do 25 posto ukupne trgovine Južne Koreje, što je čini najvećim trgovinskim partnerom te države. Što se Indije tiče, Južna Koreja nije samo bilateralni partner, već bitan dio šire geopolitičke strategije u Indo-Pacifiku. Indija želi odvući Koreju dalje od kineskog utjecaja, prema viziji slobodnog, otvorenog i uključivog Indo-Pacifika. Posljedice sve jačeg širenja kineskog utjecaja u Koreji stvorile bi domino-efekt i znatno bi utjecale na ostale države Indo-Pacifika što ne bi odgovaralo Indiji. Modi je nakon sastanka izjavio da se dvije zemlje kreću od “pouzdanog partnerstva” prema “futurističkom” u kojem se područja suradnje protežu od “čipova do brodova, talenta do tehnologije i okoliša do energije”.

Jae Myung, prvi južnokorejski predsjednik koji je posjetio Indiju u posljednjih osam godina, dodao je da u “eri hiperneizvjesnosti” Indija i Južna Koreja mogu biti “idealni partneri za sveobuhvatnu suradnju za promicanje zajedničkog rasta i inovacija”. Uz rat u Iranu koji je znatno ograničio globalnu opskrbu energijom, Indija i Južna Koreja također će nastaviti surađivati kako bi osigurale stabilnu opskrbu energetskim resursima i sirovinama poput nafte, dodao je Lee.

Indija i Južna Koreja dijele mnoge različite interese. Južna Koreja Indiji nudi naprednu tehnologiju u električnim vozilima, elektronici, izradi poluvodiča i umjetnoj inteligenciji. Indija želi diverzificirati svoje ekonomske izvore izvan Kine u tim sektorima, rekao je za CNBC Ashok Malik, partner u odnosima s javnošću za think tank The Asia Group, dodajući da su brodogradnja i automobilski čelik daljnja područja interesa Indije.

Forumu su nazočili i rukovoditelji vodećih južnokorejskih kompanija, kao što su Samsung Electronics, Hyundai Motor i LG Group. Također, južnokorejska tvrtka POSCO Holdings izjavila je da njihova jedinica za proizvodnju čelika planira izgraditi integriranu čeličanu zajedno s indijskim JSW-om u indijskoj državi Odisha.

Ipak, usprkos mnogobrojnim trgovinskim ugovorima između dvije države unazad deset godina, Južna Koreja tek je 13. najveći ulagač u Indiju s kumulativnim smislu kada se gleda razdoblje od travnja 2000. do ožujka 2025. te ulaganja iznose samo 6,69 milijardi dolara, prema podacima India Brand Equity Foundationa. Usporedno s time, Singapur je po istoj metrici na drugom mjestu s kumulativnim priljevom izravnih stranih ulaganja od 174,89 milijardi dolara, dok je SAD na trećem mjestu sa 70,65 milijardi dolara. No, obrambena suradnja i dalje je nerazvijena u odnosu na svoj potencijal. Južna Koreja je veliki proizvođač vojne opreme, a Indija ima sve veću potražnju za vojnom opremom zbog napetosti s Pakistanom i Kinom. Usprkos tome, novih sigurnosnih ugovora nema.

Snažnije partnerstvo Indije i Južne Koreje korisno je za obje zemlje. Za Južnu Koreju, ono smanjuje pretjerano oslanjanje na Kinu i proširuje njezine strateške mogućnosti. Za Indiju, ono jača njezinu prisutnost u istočnoj Aziji i pridonosi uravnoteženijem Indo-Pacifiku, neovisnijem od kineskog utjecaja.