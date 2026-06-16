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većinski vlasnik

Preokret u Srbiji: Potpisan dioničarski ugovor srbijanske vlade i mađarskog MOL-a o upravljanju NIS-om

Beograd: Ruska naftna tvrtka Gazprom kupila Naftnu industriju Srbije
Foto: Thomas Brey/DPA
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VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
16.06.2026.
u 18:51

Ugovor dolazi u danu u kojem istječe rok koji su američke financijske vlasti (OFAC) dale mađarskoj i ruskoj strani da postignu dogovor o preuzimanju 56,1 posto dionica ruskog vlasništva u NIS-u, koji je obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine

Srbijanska vlada potpisala je u utorak dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije (NIS) koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik tog naftnog poduzeća te osigura njezin daljnji razvoj i opskrbu Srbije naftnim derivatima.

Ugovor dolazi u danu u kojem istječe rok koji su američke financijske vlasti (OFAC) dale mađarskoj i ruskoj strani da postignu dogovor o preuzimanju 56,1 posto dionica ruskog vlasništva u NIS-u, koji je obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine. Uz potpisivanje kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja, dok MOL grupa nastavlja pregovore s Gazpromnjeftom o preuzimanju ruskog udjela od 56,15% u NIS-u, priopćilo je resorno srbijansko ministarstvo. "Današnjim potpisivanjem Ugovora između dioničara definirano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta", navodi se u priopćenju srbijanskog ministarstva rudarstva i energetike.

Ugovor će, dodaje se, stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore o kupoprodajnom ugovoru i to ako to odobri američki ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC), rekla je srbijanska ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.  "Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupit ćemo dodatnih pet posto dionica u NIS-u, rafinerija će minimum narednih 10 godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija", dodala je.

Sporazum omogućuje budućem većinskom dioničaru da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje, stabilno poslovanje i investicije koje stvaraju vrijednost u NIS-u. Po uspješnom završetku transakcije, MOL će osigurati opskrbu srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, uz dalje jačanje mrežnih i logističkih veza energetskih postrojenja MOL grupe, navedeno je u priopćenju. "Kao rezultat konstruktivnih pregovora ss Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS", rekao je predsjednik i glavni direktor MOL grupe  Zsolt Hernádi.

Po uspješnom završetku transakcije, MOL će - dodao je Hernádi - kao većinski dioničar, moći upravljati NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama.  "Možemo započeti zajednički rad s jasno definiranim odgovornostima i procesima donošenja odluka i staviti točku na ovaj dug period neizvjesnosti", naveo je MOL-ov direktor.

Poručio je da će MOL učiniti sve kako bi NIS bio "jači i profitabilniji". Prema priopćenju srbijanskog ministarstva, Hernadi je ukazao kako taj sporazum vlade Srbije i MOL-a "još ne označava kraj procesa prodaje", te da je i dalje potrebno postići dogovor sa Gazpromnjeftom, kao i dobiti odobrenje Sjedinjenih Američkih Država.  "Optimist sam jer bi nam to omogućilo da dodatno ojačamo sigurnost opskrbe za cijelu regiju i ostvarimo višu razinu suradnje među energetskim kompanijama u srednjoj i istočnoj Europi”, rekao je Hernádi.
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Beograd: Ruska naftna tvrtka Gazprom kupila Naftnu industriju Srbije
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Srbija MOL NIS

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