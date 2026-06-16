Moskva se oglasila o pucnjavi prema jahti: 'U 20 godina kao mornarički časnik nisam to pročitao'

Ruska fregata Admiral Grigorovič ispalila je danas upozoravajuće hice iz lakog oružja na britansku civilnu jedrilicu u La Mancheu, objavilo je rusko Ministarstvo obrane. Incident se dogodio u međunarodnim vodama, a Moskva tvrdi da je postupila preventivno kako bi spriječila sudar. Prema ruskom priopćenju objavljenom na Telegramu, fregata je uočila britansku jahtu, a koja je „slijedila opasan kurs“ prema ruskom brodu.

Posada fregate najprije je pokušala uspostaviti radio-kontakt na međunarodnom kanalu, ispaljivala je baklje te oglašavala zvučna upozorenja. Unatoč tome, jahta se nastavila približavati i došla je na samo 150 metara od ruskog ratnog broda. Tada je zapovjednik fregate odlučio otvoriti vatru iz lakšeg oružja 'preventivno'. Jahta je odmah promijenila kurs i udaljila se.

"Posada fregate Admiral Grigorovič djelovala je u strogom skladu s međunarodnim propisima o plovidbi i poduzela sve potrebne mjere kako bi spriječila incident“, navodi se u ruskom priopćenju.

"Danas, 16. lipnja u 12:45, posada fregate Admiral Grigorovič u La Mancheu otkrila je civilnu jedrilicu Bright Future, koja je plovila pod britanskom zastavom, a koja je pod motorima slijedila opasan kurs kako bi se približila brodu. U skladu s Međunarodnim propisima za sprječavanje sudara na moru, posada fregate nekoliko je puta pokušala kontaktirati civilno plovilo putem međunarodnog radio kanala. Nije bilo promjene u kursu jahte niti odgovora na zahtjeve međunarodnog radio kanala. Kako bi privukli pozornost posade jahte, ispaljene su baklje i oglašeni su zvučni signali. Unatoč tim mjerama, plovilo je nastavilo svoj opasni prilaz. Nakon što se približio na 150 metara, zapovjednik fregate odlučio je preventivno pucati na kurs plovila iz lakog oružja. Jahta pod britanskom zastavom odmah je promijenila kurs i nastavila se udaljavati od ruskog ratnog broda. Posada fregate Admiral Grigorovič djelovala je u strogom skladu s međunarodnim propisima o plovidbi i poduzela sve potrebne mjere kako bi spriječila incident", stoji u priopćenju.

Oglasilo se i Britansko ministarstvo obrane te objavilo nove detalje o incidentu u La Mancheu. Prema britanskoj procjeni, ruski ratni brod pokušavao je drugim plovilima u području pokazati da pluta (drifta), umjesto da aktivno manevrira motorima. Zbog toga se osjećao ranjivijim, što je pridonijelo odluci da otvori vatru. Britanci smatraju da su ispaljeni pojedinačni meci iz lakog oružja. Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je: "Nakon pokušaja kontakta s britanskim brodom u La Mancheu, Grigorovič je ispalio upozoravajuće hice. Oni nisu bili usmjereni prema plovilu i bili su pokušaj sprječavanja mogućeg sudara" Dodao je da britanske vlasti procjenjuju kako je riječ o izoliranom incidentu te da nije povezan s britanskim presretanjem ruskog broda Smyrtos tijekom vikenda.

Bivši časnik Kraljevske mornarice James Gater izrazio je sumnju u rusko opravdanje za incident. "U 20 godina kao mornarički časnik ne sjećam se da sam u pravilima pročitao upotrebu upozoravajućih hitaca kada vam se civilna plovila približavaju u međunarodnim vodama", rekao je Gater, piše Sky News.

Dodao je da bi incident, ako se potvrdi, predstavljao „opasnu eskalaciju“ između ruskog ratnog broda i civilnog plovila u međunarodnim vodama, a pritom između dviju zemalja koje su saveznice u NATO-u. Incident se dogodio na najistočnijem dijelu La Manchea, ali još uvijek u međunarodnim vodama. Ovo je najnoviji u nizu incidenata između ruskih i zapadnih plovila u europskim morima od početka rata u Ukrajini, a dolazi u vrijeme pojačanih napetosti između Rusije i zemalja NATO-a. Britanske vlasti zasad nisu objavile dodatne detalje o vlasniku ili posadi jahte.