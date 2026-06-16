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IZBORNA UTAKMICA

Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima'

Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
16.06.2026.
u 22:10

Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. "A to mi možemo. Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", poručio je

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da će HDZ osigurati sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku, najavivši da će se za izborne utakmice pripremati kada je za njih vrijeme, pri čemu je oporbi poručio da će na izborima proći kao i zadnja tri puta.  "U trenutku kad smo prošli dvije godine mandata oporba je krenula u kampanju. Oni nas ne poznaju, oni misle da smo mi neki šarlatani i kalkulanti", rekao je Plenković na obilježavanju 37. obljetnice osnutka HDZ-a u prostorima NK Jarun.

Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. "A to mi možemo. Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", poručio je. 

Ustvrdio je i da je poruka s kojom sada istupa oporba - dehadezeizacija Hrvatske. "Kao što je ono 2000-tih bila detuđmanizacija sada idu sa ovom agendom. Vodite o tome računa. To je srce i bit te politike", poručio je Plenković stranačkim kolegama. Ta je politika isključiva, nije nimalo demokratična, nimalo progresivna, nimalo europska te je utemeljena na jalu, dodao je. 

Podsjetio je i da je na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojem su se konstatirale kandidature ljudi koji su se javili na javi poziv za tri suca Ustavnog suda "komentar jedne ultra lijeve političarke" (Sandre Benčić) bio - stoko. Smatra kako to nije bilo u afektu već je "došlo iz trbuha". "Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima", rekao je. Smatra kako oporbi nije lako gledati da je Vlada uložila pet milijardi eura u obnovu Zagreba i Banovine, da Hrvatska danas ima modernu energetsku infrastrukturu, da su uložili 3,2 milijarde eura u nove dječje vrtiće, škole, fakultete sportske dvorane i slično.      

Predsjednik HDZ-a pozvao je članove stranke da te rezultate "do iznemoglosti" predstavljaju hrvatskim ljudima. "Ako se više bude čulo apriori kritiziranje na rubu političke agresije, nerijetko puno primitivizma i isključivosti, i ako oni budu glasniji - oni koji se ne bave politikom i zaboravljaju što je bilo prošli tjedan, oni će ostati zbunjeni"; rekao je.

Cilj je oporbe, rekao je Plenković, da se kaže - ništa ne vrijedi i treba neka promjena. "Da se to ne bi dogodilo mi moramo biti jači, agilniji i aktivniji i u konačnici samo iznositi činjenice", istaknuo je. Ljudi će, kada budu morali raditi svoj odabir, rekao je, uvijek izabrati onoga u koga se mogu pouzdati, a drži da ljudi vide postignuća i napredak.

Predsjednik HDZ-a upozorio je da živimo u vremenu u potpunosti izmijenjenih sigurnosnih i globalnih okolnosti, vrlo zahtjevnih ekonomskih i financijskih okolnosti te sada, već šestu godinu, živimo s nevjerojatnim energetskim izazovima s kojima su suočeni svijet, Europa i Hrvatska.  "To zahtjeva snažno, mudro i dalekovidno upravljanje zemljom", naglasio je. 

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra rekao je da danas ne slave smo osnivanje HDZ-a već i ključan događaj na putu ostvarivanja hrvatske slobode, demokracije, višestranačja, nacionalnog zajedništva i državne suverenosti. Ključnu ulogu u tome, istaknuo je, imali su dr. Franjo Tuđman i utemeljitelji stranke. Predsjednik HDZ-a zajedno s čelništvom stranke položio je i vijenac kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu.
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Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a
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Ključne riječi
HDZ oporba Andrej Plenković

Komentara 7

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Avatar Navijač
Navijač
22:39 16.06.2026.

A tek ovi što idu na kružoke kod Porfirija , kao Rada Borić.

RE
RedTree
23:11 16.06.2026.

Vrijeme je izgleda za potpise za referendum, da se unese u ustav konačno, zaštita doma od oporezivanja, jer izgleda da nam žele uvesti porez na domove do kraja pomalo, na jedino što imamo, jer izgleda nikad dosta im. Znači trebali bi postati podstanari u vlastitom domu, uvijek korak do ulice i beskućništva. Ljudi su generacijama teško to stjecali i sve to uredno plaćali. Hrvati nisu bogat narod, niti imaju velike plaće ni ušteđevine, već izgleda skup život i visoke poreze i namete. Malo krova nad glavom im je jedina sigurnost. A da je smanjiti teritorijalni ustroj konačno (silne županije, gradovi, općine), broj ministarstava, agencija, instituta, vlasnički udio države u raznim tvrtkama, izgleda da pričamo o tisuću tvrtki, a Nizozemska ima izgleda vlasnički udio u 17 tvrtki. Pa radije autoceste dajte u koncesije. Idemo na referendum, nek se čuje glas naroda konačno. 🇭🇷📢

NI
Ninica
23:07 16.06.2026.

Kampanja im je izložba partizana u EU parlamentu i partizanske pjesmice u Lisinskom te parola " stoka". 🙄

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