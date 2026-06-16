FOTO HDZ-ovci odigrali tradicionalnu utakmicu: I Plenković uzeo loptu

U sklopu obilježavanja obljetnice Hrvatske demokratske zajednice, na igralištu NK Jarun u Zagrebu i ove se godine održava tradicionalna nogometna utakmica koja se već godinama igra svakog lipnja.
U sklopu obilježavanja obljetnice Hrvatske demokratske zajednice, na igralištu NK Jarun u Zagrebu i ove se godine održava tradicionalna nogometna utakmica koja se već godinama igra svakog lipnja.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Premijer Plenković je, ovim povodom, odlučio pokazati svoje nogometne vještine. 
Premijer Plenković je, ovim povodom, odlučio pokazati svoje nogometne vještine. 
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Riječ je o događaju koji redovito okuplja brojne stranačke dužnosnike i članove HDZ-a.
Riječ je o događaju koji redovito okuplja brojne stranačke dužnosnike i članove HDZ-a.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Program obilježavanja uobičajeno započinje odavanjem počasti prvom hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju stranke, dr. Franji Tuđmanu, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.
Program obilježavanja uobičajeno započinje odavanjem počasti prvom hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju stranke, dr. Franji Tuđmanu, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Nakon toga slijedi prijateljski nogometni susret na terenima NK Jarun, koji je postao neizostavan dio proslave godišnjice osnutka HDZ-a.
Nakon toga slijedi prijateljski nogometni susret na terenima NK Jarun, koji je postao neizostavan dio proslave godišnjice osnutka HDZ-a.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Tradicionalno okupljanje svake godine privlači velik broj članova i dužnosnika stranke te predstavlja jedan od prepoznatljivih događaja u sklopu obilježavanja stranačke obljetnice.
Tradicionalno okupljanje svake godine privlači velik broj članova i dužnosnika stranke te predstavlja jedan od prepoznatljivih događaja u sklopu obilježavanja stranačke obljetnice.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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