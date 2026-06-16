Stiže promjena vremena: Nakon sunčanog dana slijede oblaci, a ponegdje i pljuskovi

U većini krajeva bit će pretežno sunčano. Ujutro je na kopnu mjestimice moguća magla, a u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka ponegdje su mogući pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje, prognozora u utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Prema večeri sa sjeverozapada se očekuje porast naoblake. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne će puhati umjerena bura, prema jugu jugo, dok će u drugom dijelu dana prevladavati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.