Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PUTINOVA PROZIVKA

Putin prozvao SAD: 'Ako oni smiju kupovati, zašto ne bi Indija?'

Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi arrive for an informal dinner in New Delhi
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
04.12.2025.
u 21:29

Putin je nakon pitanja o indijskom padu kupovine nafte od njegove zemlje priznao da postoji „određeni pad u ukupnoj trgovinskoj razmjeni u prvih devet mjeseci ove godine”.

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je u četvrtak, na početku svog dvodnevnog posjeta Indiji, pritisak SAD-a na tu azijsku zemlju da ne kupuje rusku naftu dok Washington od Moskve kupuje nuklearno gorivo.  Putin je govorio za indijsku televiziju India Today, a razgovor je objavljen nekoliko sati nakon što je sletio u New Delhi, stigavši u posjet za koji se obje države nadaju da će ojačati međusobnu trgovinu. 

Cilj prvog Putinovog posjeta Indiji u četiri godine je povećati prodaju ruske nafte, raketnih sustava i borbenih zrakoplova te proširiti suradnju izvan sfera energetike i obrane. Ruski predsjednik stiže u Indiju u vrijeme velikog pritiska Washingtona na New Delhi da reducira svoje veze s Moskvom. 

Dvije države bliske su još iz doba bivšeg Sovjetskog Saveza, a Rusija je desetljećima glavni izvor naoružanja za Indiju. Azijska zemlja postala je i najveći kupac ruske nafte koja se prevozi morem nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog ruske agresije na Ukrajinu. 

Indijski uvoz nafte ovaj bi mjesec trebao pasti na najnižu razinu u protekle tri godine nakon što je SAD uveo carine na uvoz iz Indije te postrožio sankcije protiv Rusije koje zahvaćaju i treće države.  Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa naglasila je da indijska kupovina jeftine ruske nafte pomaže Moskvi financirati rat u Ukrajini. „Sjedinjene Države i dalje od nas kupuju nuklearno gorivo za svoje nuklearne elektrane. I to je gorivo”, rekao je Putin za India Today. 

„Ako SAD ima pravo kupovati naše gorivo, zašto Indija ne bi imala isti privilegij? To pitanje zaslužuje duboku analizu, a mi smo spremni raspravljati o tome, uključujući i s predsjednikom Trumpom”, dodao je ruski predsjednik. Indija je ranije poručila da su Trumpove carine neopravdane i iracionalne te je podsjetila da SAD i dalje trguje s Rusijom. SAD i Europska unija nastavljaju uvoziti milijarde dolara vrijednu rusku energiju, od LNG-ja do obogaćenog uranija. 

Putin je nakon pitanja o indijskom padu kupovine nafte od njegove zemlje priznao da postoji „određeni pad u ukupnoj trgovinskoj razmjeni u prvih devet mjeseci ove godine”. „To je samo minorna prilagodba. Ukupno, naša trgovinska razmjena stoji na gotovo istim razinama kao prije”. „Trgovina naftnim proizvodima i sirovom naftom, ruskom naftom, u Indiji teče glatko”, zaključio je Putin. 

Ključne riječi
sankcije ruska nafta SAD Indija Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja