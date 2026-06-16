UŽIVO Senegal zamalo šokirao Francusku, Jackson pogodio stativu (poluvrijeme, 0:0)

Kraj prvog dijela.
Kakav promašaj Sarra s pet metara, prebacio je cijeli gol.
Šest minuta nadoknade.
Sarr će morati izaći izvan igre, nema ga jednu minutu na travnjaku.
Udarac Senegala točno u Maignana.
Francuska nema riješenja za presing Senegala koji preuzima inicijativu.
Pauza zbog cooling breaka.
Senegalci su pobjegli obrani Francuske u kontru, Jackson je ušao u kazneni prostor i pucao, ali je pogodio lijevu stativu, lopta se od Maignana odbila u korner.
Sad je pucao Dembele s 20 metara lijevom nogom, ali je Niakhate blokirao udarac zlatne lopte.
Drugi put su Francuzi poslali loptu u prostor Mbappeu, ali senegalska obrana dobro pazi na najopasnijeg Francuza.
S lijevog krila ubacio je Diouf u peterac, ali je Hernandez došao do lopte prije napadača Senegala i izbio ju u korner.
Počela je utakmica.
Prijenos utakmice možete gledati na HRT-u 2.
FRANCUSKA: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe
SENEGAL: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane
Francuska i Senegal večeras od 21 sat igraju utakmicu prvog kola skupine I na Svjetskom prvenstvu u New Yorku. Francuska je aktualni svjetski viceprvak i treća reprezentacija na Fifinom rankingu, a Senegal je aktualni afrički doprvak te 15. reprezentacija Fifine ljestvice. U skupini su još Irak i Norveška, koji igraju točno u ponoć.
Komentara 3
Tijekom utakmice nekim igračima Senegala odobrene su vize pa su svoj dres zamijenili francuskim, dok su istodobno nekim francuskim igračima istekle vize, pa su francuske dresove zamijenili senegalskim.
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Haha da ne nose trikolor dresove ne bih pogodio tko je tko tj. tko dolazi iz Senegala.