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UŽIVO
UŽIVO Svjetski doprvak Francuska igra protiv afričkog viceprvaka Senegala
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VL
Autor
Stjepan Meleš
OKRŠAJ U NEW YORKU

UŽIVO Senegal zamalo šokirao Francusku, Jackson pogodio stativu (poluvrijeme, 0:0)

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Caean Couto/REUTERS
16.06.2026. u 21:54
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista
FRANCUSKA
0-0
SENEGAL
SVJETSKO PRVENSTVO, 21:00, NEW YORK
Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela.

45+6'

Kakav promašaj Sarra s pet metara, prebacio je cijeli gol. 

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Šest minuta nadoknade. 

42'

Sarr će morati izaći izvan igre, nema ga jednu minutu na travnjaku. 

40'

Udarac Senegala točno u Maignana. 

38'

Francuska nema riješenja za presing Senegala koji preuzima inicijativu. 

26'

Pauza zbog cooling breaka. 

26'

Senegalci su pobjegli obrani Francuske u kontru, Jackson je ušao u kazneni prostor i pucao, ali je pogodio lijevu stativu, lopta se od Maignana odbila u korner. 

19'

Sad je pucao Dembele s 20 metara lijevom nogom, ali je Niakhate blokirao udarac zlatne lopte. 

12'

Drugi put su Francuzi poslali loptu u prostor Mbappeu, ali senegalska obrana dobro pazi na najopasnijeg Francuza.

2'

S lijevog krila ubacio je Diouf u peterac, ali je Hernandez došao do lopte prije napadača Senegala i izbio ju u korner. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Prijenos utakmice možete gledati na HRT-u 2.

SASTAVI

FRANCUSKA: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe

SENEGAL: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane

Francuska i Senegal večeras od 21 sat igraju utakmicu prvog kola skupine I na Svjetskom prvenstvu u New Yorku. Francuska je aktualni svjetski viceprvak i treća reprezentacija na Fifinom rankingu, a Senegal je aktualni afrički doprvak te 15. reprezentacija Fifine ljestvice. U skupini su još Irak i Norveška, koji igraju točno u ponoć.

Komentara 3

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CO
CobraMikelNr3
21:57 16.06.2026.

Haha da ne nose trikolor dresove ne bih pogodio tko je tko tj. tko dolazi iz Senegala.

Avatar Backup
Backup
21:06 16.06.2026.

Tijekom utakmice nekim igračima Senegala odobrene su vize pa su svoj dres zamijenili francuskim, dok su istodobno nekim francuskim igračima istekle vize, pa su francuske dresove zamijenili senegalskim.

NO
Normalniživot
20:59 16.06.2026.

Senegal A i Senegal B. Kako je lijepo gledati utakmice Hrvatska-Češka, Argentina-Urugvaj, Bugarska-BiH!

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