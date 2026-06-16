UŽIVO Senegal zamalo šokirao Francusku, Jackson pogodio stativu (poluvrijeme, 0:0)

HRVATSKA IKONA

Legendarni vatreni otkrio tajnu iz nezaboravne 2018. i Rusije: 'Tada smo shvatili da je sve moguće'

- Kvaliteta je tu, a i iskustvo je tu. Luka je još uvijek spreman i mislim da mnogo toga izgleda prilično dobro. Naš izbornik pripremit će momčad na najbolji način, kao što je to činio u prošlosti. Mislim da momčadi neće biti toliko sretne što igraju protiv Hrvatske, a mi to moramo iskoristiti. Možda će biti malo nervozni igrati protiv nas