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UBIJEN NA PARKIRALIŠTU

VIDEO U Poljskoj likvidiran Rus koji je godinama ismijavao Kremlj. Ovo je posljednja karikatura koju je pokazao

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 14:26

Poljska policija zasad nije službeno potvrdila identitet žrtve, navodeći tek da je riječ o 44-godišnjem ruskom državljaninu koji je smrtno stradao nakon pucnjave na parkiralištu ispred stambene zgrade.

Ruski umjetnik i karikaturist Semjon Skrepetski, poznat po svojim političkim karikaturama i kritikama Kremlja, ubijen je u poljskom gradu Biała Podlaska. Vijest su objavili lokalni mediji Podlaski.info i wPolsce24, dok je među prvima o slučaju izvijestio i bjeloruski oporbeni Telegram kanal DzikMedia. Poljska policija zasad nije službeno potvrdila identitet žrtve, navodeći tek da je riječ o 44-godišnjem ruskom državljaninu koji je smrtno stradao nakon pucnjave na parkiralištu ispred stambene zgrade.

Prema informacijama koje je objavio wPolsce24, napadač je ispalio više hitaca iz neposredne blizine. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, ozljede su bile kobne te liječnici nisu uspjeli spasiti život muškarca.

Mediji navode kako su u napadu vjerojatno sudjelovale dvije osobe. Jedan osumnjičenik navodno je priveden u blizini bjeloruskog konzulata, a neslužbene informacije govore da se radi o bjeloruskom državljaninu. Službene potvrde tih navoda za sada nema. Skrepetski je bio poznat po satiričnim ilustracijama političkih lidera, među kojima su se često nalazili ruski predsjednik Vladimir Putin, bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko, čečenski vođa Ramzan Kadirov te pokojni ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni.

Samo nekoliko dana prije smrti boravio je u Berlinu, gdje je ispred ruskog veleposlanstva održao samostalni prosvjed. Tom je prilikom predstavio karikaturu koja prikazuje sovjetskog vođu Josifa Staljina kako u krilu drži malog Putina. Karikaturist je od 2021. godine živio u Poljskoj, nakon što je napustio Rusiju. Okolnosti njegova ubojstva i mogući motivi napada još su predmet istrage.

Ključne riječi
Poljska Rusija karikaturist

Komentara 9

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ST
stomiovotreba
15:02 16.06.2026.

Kopiraju Amerikance.

Avatar nekakav
nekakav
13:23 16.06.2026.

čemu ovakve konstrukcije, izmišljanja, koje veze nemaju sa istinom? što ste postigli? da će netko povjerovati da rusi to rade, uklanjaju komentatore koji nešto loše pišu o ruskim vlastima? ako malo poznajete ruse, oni su jako slični amerikancima, kad počneš nešto lošeg govoriti o državi, tebe se izolira, banira, nestaneš u javnosti, tako prolaze svi koji su loše govorili o rusiji, ali i o americi. nemojte se zavaravati da u americi vrijede druga pravila, oni su usavršili taj posao, ajd tamo govori protiv službene vlasti, budi gost u stranim državama i pričaj loše o americi, da vidiš kako ćeš se provesti. svi koji su napustili rusiju, a o njoj govore i pišu loše, u rusiji nemaju budućnost, to sad rade samo zato da prežive na zapadu, da opravdaju svoj boravak tamo, jer ako ne budu blatili rusiju dobivaju izgon. zamislite da u njemačkoj, londonu, imate poznate ruse koji javno zagovaraju putina...

PO
potepuh
14:20 16.06.2026.

U americi vrijede ista pravila, oni su usavršili taj posao.

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