FOTO Pogledajte što se događa, Rusi u očaju čekaju na benzinskim pumpama

Ruski naftni gigant Tatneft, peti po veličini proizvođač nafte u Rusiji, uveo je stroga ograničenja na kupnju benzina i dizela na svojim benzinskim postajama diljem zemlje. Ova mjera dolazi samo nekoliko dana nakon što su ukrajinski dronovi napali tvrtkinu ključnu rafineriju Taneco. Prema izvješćima ruskih medija, ograničenja su uvedena na cijeloj mreži od oko 800 Tatneftovih benzinskih postaja. U regiji Čeljabinsk, primjerice, putnička vozila mogu kupiti najviše 30 litara benzina i 60 litara dizela po točenju. U južnom dijelu Moskve ograničenja su još stroža, samo 20 litara benzina i 40 litara dizela. Nije još poznato koliko će ograničenja trajati. Tvrtka je demantirala glasine da se gorivo može plaćati samo gotovinom.

Ograničenja su uslijedila nakon što je u petak ukrajinski dron napao rafineriju Taneco u industrijskom gradu Nižnjekamsku u Tatarstanu, zbog čega je postrojenje obustavilo rad. Taneco je jedna od najvećih rafinerija u Rusiji i ključna za Tatneft. Nakon vijesti o ograničenjima, dionice Tatnefta na Moskovskoj burzi pale su više od tri posto, piše The Moscow Times.

Ovo nije izolirani slučaj. U posljednjih nekoliko tjedana sve veći broj ruskih regija uvodi ograničenja na točenje goriva kako bi spriječili paniku i šverc. Rusko Ministarstvo energetike priznalo je da dronovi napadi uzrokuju nestašice benzina i problema u energetskoj infrastrukturi.

Posebno je teška situacija na Krimu, gdje ukrajinski napadi na kamione-cisterne ozbiljno ometaju dostavu goriva, budući da poluotok nema vlastite rafinerije. Savezne vlasti osnovale su prošlog tjedna „industrijsku radnu skupinu“ kako bi osigurale stabilan rad energetskog sektora. Rusija je također produžila zabranu izvoza benzina do 31. srpnja kako bi zaštitila domaće zalihe.

Prema najnovijim podacima Rosstata, prosječna cijena benzina u Rusiji iznosila je 68,45 rubalja po litri početkom lipnja, što je rast od 5,6 posto u odnosu na početak godine. Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu nastavljaju se već mjesecima, uzrokujući značajne poremećaje u proizvodnji i opskrbi gorivom te dodatno opterećuju rusko gospodarstvo usred rata u Ukrajini.