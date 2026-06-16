Ukrajinski mitropolit Putina nazvao Antikristom: Ovo je napad na kršćanstvo i čovječanstvo

Iako ruske vlasti neprestano govore o zaštiti pravoslavlja, ukrajinska vlada ih je optužila za novi "zločin protiv kršćanstva". Ruska je vojska lansirala val balističkih napada na Ukrajinu, a pogođena je Uspenska katedrala unutar Kijevsko-pečerske lavre, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske religijske povijesti. Ukrajina je za udar optužila Rusiju, dok je Moskva odbacila te tvrdnje, rekavši da je taj kompleks pogodila ukrajinska protuzračna obrana.



U masovnim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno je devetero ljudi, među kojima je petero njih stradalo u napadu na Harkiv, dok je u udaru na Kijev ubijeno njih četvero. Rusija je u napadu koristila više od 600 dronova te niz balističkih raketa, uključujući i hipersonični projektil Cirkon. Osim Kijeva i Harkiva, napadnut je i grad Dnjipro. Istovremeno je Rusija rekla da je Ukrajina također pokrenula napade dronovima, i da je u oblasti Tula ubijeno troje ljudi, među kojima i jedno dijete. U napadima na Kijev ranjeno je najmanje 23 ljudi, a vlasti ukrajinske prijestolnice govore da su nakon napada zapaljene zgrade te je 140 tisuća ljudi ostalo bez struje. Samo nekoliko sati ranije ruski čelnik Vladimir Putin razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o tomu kako okončati rat u Ukrajini.