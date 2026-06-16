Iako ruske vlasti neprestano govore o zaštiti pravoslavlja, ukrajinska vlada ih je optužila za novi "zločin protiv kršćanstva". Ruska je vojska lansirala val balističkih napada na Ukrajinu, a pogođena je Uspenska katedrala unutar Kijevsko-pečerske lavre, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske religijske povijesti. Ukrajina je za udar optužila Rusiju, dok je Moskva odbacila te tvrdnje, rekavši da je taj kompleks pogodila ukrajinska protuzračna obrana.
U masovnim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno je devetero ljudi, među kojima je petero njih stradalo u napadu na Harkiv, dok je u udaru na Kijev ubijeno njih četvero. Rusija je u napadu koristila više od 600 dronova te niz balističkih raketa, uključujući i hipersonični projektil Cirkon. Osim Kijeva i Harkiva, napadnut je i grad Dnjipro. Istovremeno je Rusija rekla da je Ukrajina također pokrenula napade dronovima, i da je u oblasti Tula ubijeno troje ljudi, među kojima i jedno dijete. U napadima na Kijev ranjeno je najmanje 23 ljudi, a vlasti ukrajinske prijestolnice govore da su nakon napada zapaljene zgrade te je 140 tisuća ljudi ostalo bez struje. Samo nekoliko sati ranije ruski čelnik Vladimir Putin razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o tomu kako okončati rat u Ukrajini.
Ukrajinski mitropolit Putina nazvao Antikristom: Ovo je napad na kršćanstvo i čovječanstvo
Kompleks Kijevsko-pečerske lavre najstarije je pravoslavno svetište na istoku Europe i mjesto svjetske kulturne baštine UNESCO-a
Komentara 2
a oni koji od 2014 godine drže vojnu upravu u donbasu,granairaju gradove,zatrpali su kanale koji dovode vodu milijunima ljudi,podmeću bombe i ubijaju civilne dužnosnike su kristovi sljedbenici.vide se da JE AP U VELIKOJ LJUBAVI SA ZELENSKYM,OVAKO I NAŠI HDZ OVCI,KRADU NA SVE STRANE,AKO JE POTREBNO ANGAŽIRAJU DAVORA FRANIĆA DA UBIJE LJUDE I ONDA ODU NA KAPTOL,GURNU PRST U ŠUPAK KUTLEŠI I ZAPJEVAJU ,,U TE KRISTE VJERUJEMO,,....NARAVNO KUTLEŠA I SVA OSTALA GAMAD S KAPTOLA SE PRAVE DA ,,N E ZNAJU,, ZA HDZ OVE LOPOVLUKE I FRANIĆEVE LIKVIDACIJE..čorušić je u sred europske israge ,,pao preko ograde požarni stepenica,,.obavještajac matas je svjedočio u aferi krš pađene,ujutro u zagrebu dao iskaz a popodne nađen prosvirane glave u vukojebini kod knina.bukovac je ujutro u poglavarstvu tražio pare,dokumentacija nestala a popodne s e,,ubio,,.palm je s vrećom para otišao u šumu i tamo se ,,objesio,,kolindina računovotkinja jadranka skender je skočila u savu.bivši vlasnik z1 tv prodo televiziju radiću i nakon mjesec dana se ,,utopio na ronjenju,,.
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naravno da je napad na covjecanstvo. volio bih vidjeti komentare putinofila da gore oni sareni turbani u moskvi kako bi imali opravdanja